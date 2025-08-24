Slušaj vest

Putnici su vrištali od straha nakon što su se jake turbulencije dogodile na letu Wizz air-a iz Španije za prestonicu Italije Rim, zbog čega je pilot bio primoran da prinudno sleti.

Prestravljeni putnici su glasno vrištali dok se avion borio sa teškim turbulencijama dok je pokušavao da se probije od Alikantea do aerodroma u Rimu.

Kada je avion prinudno sleteo u Bolonju, putnici su se "zahvaljivali Bogu što su živi".

Snimci iz kabine pokazuju da se avion intenzivno trese. Unutra je bio mrak, a kroz prozor se videlo crveno svetlo kako treperi.

Loši vremenski uslovi u Italiji izazvali su probleme za avion prilikom pokušaja sletanja u Rim.

Nakon nekoliko pokušaja sletanja na aerodrom u Rimu, avion je preusmeren na Bolonju. Tamo je sleteo u 3.53 ujutru, skoro tri sata nakon što je trebalo da stigne u glavni grad Italije.

Ruta od Alikantea do Rima obično traje nešto manje od dva sata.

„Let W4 6038 iz Alicantea za Rim Fjumičino 20. avgusta preusmeren je na aerodrom u Bolonji nakon što sletanje u Rimu nije bilo bezbedno zbog nepovoljnih vremenskih uslova. Avion je sigurno i bez incidenata sleteo u Bolonju u 3:57 po lokalnom vremenu. Putnicima je obezbeđen prevoz od Bolonje do Rima.“

Kasnije su dodali da su putnici obavešteni da, ukoliko su sami organizovali prevoz od Bolonje do Rima, imaju pravo na povraćaj troškova u skladu sa evropskim propisima.

„Vremenski uslovi su van kontrole avio-kompanije, a bezbednost ostaje najviši prioritet Wizz Air-a", dodali su.