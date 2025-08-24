Slušaj vest

Jemenska prestonica Sana pogođena je izraelskim napadima u nedelju, javila je televizijska stanica Al-Masira, koju kontrolišu Huti, dva dana nakon što su Huti ispalili raketu na Izrael.

Stanovnici Sane rekli su da su napadi bili usmereni na područja u blizini predsedničkog kompleksa, raketnih baza i elektrana.

Izraelska vojska je potvrdila napad i navela da su među ciljevima u Sani bili vojni kompleks u kojem se nalazi predsednička palata, dve elektrane i skladište goriva.

Huti su u petak saopštili da su ispalili balističku raketu na Izrael. Zvaničnik izraelskog vazduhoplovstva rekao je u nedelju da je raketa najverovatnije nosila nekoliko podmunicije „namenjenih da detoniraju pri udaru“.

„Ovo je prvi put da je ova vrsta rakete lansirana iz Jemena“, rekao je zvaničnik.

Nakon što je izraelski rat u Gazi protiv palestinske militantne grupe Hamas počeo u oktobru 2023. godine, Huti, povezani sa Iranom, počeli su da napadaju brodove u Crvenom moru u onome što su opisali kao akte solidarnosti sa Palestincima.

Često su ispaljivali rakete na Izrael, od kojih je većina presretnuta. Izrael je odgovorio udarima na područja pod kontrolom Huta, uključujući ključnu luku Hodeidu.