Američki potpredsednik Džej Di Vens ponovio je danas Sjedinjene Američke Države neće slati trupe u Ukrajinu, ali je naglasio da Vašington namerava da igra aktivnu ulogu u davanju bezbednosnih garancija Kijevu.

- Predsednik je bio veoma jasan. Neće biti vojnika na terenu u Ukrajini. Ali ćemo nastaviti da igramo aktivnu ulogu u pokušaju da osiguramo da Ukrajinci imaju bezbednosne garancije i poverenje koje im je potrebno da zaustave rat sa svoje strane i da Rusi osećaju da mogu da dovedu rat do kraja sa svoje strane - rekao je Vens u intervjuu televiziji NBC njuz.

On je naveo da je ruska strana pokazala spremnost da bude fleksibilna u vezi sa nekim svojim zahtevima, kao i da je, prvi put za tri i po godine rata, napravila ozbiljne ustupke, posebno u vezi sa priznavanjem ukrajinskog teritorijalnog integriteta posle rata.

- Ne kažem da su Rusi popustili u svemu, ali su ublažili stav da će Ukrajina imati teritorijalni integritet posle rata - rekao je Vens.

Na pitanje kako je moguće naterati rusku stranu da sedne za pregovarački sto sa Zelenskim, Vens je rekao da je američki predsednik Donald Tramp primenio "agresivnu ekonomsku polugu", kao što su "sekundarne tarife za Indiju, kako bi pokušao da oteža Rusima da se obogate od naftne ekonomije".

Dodao je da je Tramp pojačao napore da se pregovara o diplomatskom rešenju jer, kako je rekao, ovaj rat nije ni u čijem interesu, ni u interesu Evrope niti Sjedinjenih Država.

Vens je izrazio optimizam da će istrajnost doneti rezultate.

"Pregovori imaju uspone i padove. Ponekad se osećamo kao da smo postigli veliki napredak sa Rusima, a ponekad, kao što je predsednik rekao, bio je veoma frustriran Rusima", rekao je Vens.

Naveo je da će Trampova administracija nastaviti da radi ono što mora da bi se rat završio i naglasio da ne misli da će se to desiti preko noći.