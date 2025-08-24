Slušaj vest

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je u intervjuu objavljenom u nedelju izjavio da grupa država, uključujući stalne članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, treba da budu garanti bezbednosti Ukrajine.

Rojters je prošle nedelje objavio, pozivajući se na tri izvora upoznata sa najvišim zvaničnicima Kremlja, da predsednik Vladimir Putin zahteva da Ukrajina odustane od celog regiona Donbasa, da odustane od svojih ambicija da se pridruži NATO-u, da održi neutralnost i isključi prisustvo zapadnih trupa na svojoj teritoriji.

Lavrov je u emisiji „Upoznajte štampu“ na NBC-u rekao da su Putin i američki predsednik Džo Bajden razgovarali o pitanju bezbednosnih garancija za Ukrajinu i da se Putin podsetio na neuspele pregovore u Istanbulu 2022. godine.

Na tim pregovorima, prema nacrtu sporazuma u ​​koji je Rojters imao uvid, bilo je reči o stalnoj neutralnosti Ukrajine u zamenu za bezbednosne garancije pet stalnih članica Saveta bezbednosti UN: Velike Britanije, Kine, Francuske, Rusije i Sjedinjenih Država, kao i drugih zemalja.

Lavrov je za NBC rekao da bi Ukrajini trebalo dati bezbednosne garancije od strane grupe koja bi mogla da uključi Nemačku, Tursku i druge zemlje pored članica Saveta bezbednosti.

„Garanti bi garantovali bezbednost Ukrajine, koja mora biti neutralna, nevezana ni za jedan vojni blok i nenuklearna“, rekao je Lavrov, prema transkriptu intervjua koji je objavilo rusko Ministarstvo spoljnih poslova.