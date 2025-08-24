Planeta
STRAŠNO! TINEJDŽER UBIO POLICAJCA! Dvoje male dece ostalo bez oca
Slušaj vest
Simon B. je bio policijski narednik i otac dvoje male dece. Umro je zato što je radio ono što policajci rade: štitio i pomagao.
Tragedija se dogodila u nemačkom gradu Felklingenu u pokrajini Sarland.
Počinilac, osamnaestogodišnjak , prethodno je opljačkao benzinsku pumpu i ukrao nekoliko stotina evra.
Kada ga je policija uhapsila, oteo je službeno oružje policajca i pucao u Simona B.
Otac porodice je otrgnut iz svog života, a dvoje male dece sada mora da odrasta bez njega.
Počinilac ima dvojno nemačko i tursko državljanstvo i ranije je bio nepoznat policiji. On je hospitalizovan sa prostrelnim ranama.
Sudbina policajca potresla je Nemačku, a do sada u kampanji za pomoć njegovoj porodici skupljeno 180.000 evra.
(Kurir.rs/Bild.de)
Reaguj
Komentariši