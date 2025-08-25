NEVEROVATAN PRIZOR U MORU U ITALIJI - STATUA ISUSA HRISTA Privlači milione turista, a evo koju simboliku nosi i kako je otkrivena! (VIDEO)
Bronzana statua na dnu mora u zalivu San Frutuozo, koji se nalazi između Đenove i Portofina, u blizini morskog parka, jedna je od najpoznatijih atrakcija ligurske obale. Statuu nazivaju i „Hristos iz dubina“.
Statua Isusa Hrista stoji na postolju, raširenih ruku i gleda ka površini vode, što simbolizuje pomirenje, nadu i vezu čoveka s morem.
Ideja za postavljanje statue potekla je od ronioca Duilija Markantea. Podignuta je u čast Darija Gonzatija, prijatelja Duilija Markantea i pionira ronjenja, koji je preminuo.
Projekat je realizovao vajar Gvido Galeti, a materijal od koga je statua napravljena je poseban – bronza dobijena topljenjem starih brodskih zvona, delova podmornica i drugih doniranih materijala.
Statua visoka dva i po metra postavljena je na morsko dno zaliva još 1954. godine, na južnoj strani Portofina. Ovo je jedno od najpoznatijih mesta za ronjenje u celom području. Statua nije na velikoj dubini, zbog toga je posećuju ronioci, ljubitelji dubina i radoznali plivači.