Bronzana statua na dnu mora u zalivu San Frutuozo, koji se nalazi između Đenove i Portofina, u blizini morskog parka, jedna je od najpoznatijih atrakcija ligurske obale. Statuu nazivaju i „Hristos iz dubina“.

Statua Isusa Hrista stoji na postolju, raširenih ruku i gleda ka površini vode, što simbolizuje pomirenje, nadu i vezu čoveka s morem.

Ideja za postavljanje statue potekla je od ronioca Duilija Markantea. Podignuta je u čast Darija Gonzatija, prijatelja Duilija Markantea i pionira ronjenja, koji je preminuo.

Projekat je realizovao vajar Gvido Galeti, a materijal od koga je statua napravljena je poseban – bronza dobijena topljenjem starih brodskih zvona, delova podmornica i drugih doniranih materijala.

Statua visoka dva i po metra postavljena je na morsko dno zaliva još 1954. godine, na južnoj strani Portofina. Ovo je jedno od najpoznatijih mesta za ronjenje u celom području. Statua nije na velikoj dubini, zbog toga je posećuju ronioci, ljubitelji dubina i radoznali plivači.

