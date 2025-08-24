Planeta
STRAVIČNA EKSPLOZIJA U MOSKVI! Demolirana dečja prodavnica, jedna osoba poginula (VIDEO)
Slušaj vest
Najmanje jedna osoba je poginula, a dve su povređene u eksploziji koja je u nedelju potresla poznati tržni centar u srcu Moskve, potvrdile su službe za vanredne situacije.
Eksplozija se dogodila na trećem spratu Centralne dečje robne kuće na Lubjankinom trgu, nakon čega je cela zgrada hitno evakuisana.
Prema državnoj novinskoj agenciji RIA Novosti, službe za hitne slučajeve veruju da je eksploziju izazvala plinska boca.
Moskovski zdravstveni odsek potvrdio je da su dve povređene osobe hospitalizovane.
Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin rekao je da je incident verovatno uzrokovan tehničkim kvarom na opremi.
Ruski Istražni komitet je pokrenuo zvaničnu istragu kako bi utvrdio sve okolnosti ove tragične nesreće.
(Kurir.rs/RIA novosti)
Reaguj
Komentariši