Slušaj vest

Rusija i Ukrajina razmenile su 146 ratnih zarobljenika sa obe strane nakon posredovanja Ujedinjenih Arapskih Emirata, saopštili su rusko Ministarstvo odbrane i ukrajinski predsednik.

Rusko ministarstvo je saopštilo da se svi oslobođeni Rusi nalaze u Belorusiji i da primaju psihološku i medicinsku pomoć. Ukrajina je takođe vratila u Moskvu osam ruskih državljana, stanovnika Kurske oblasti, saopštilo je ministarstvo.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na aplikaciji Telegram objavio da je do razmene došlo, ali nije pružio nikakve informacije.

1/7 Vidi galeriju Ukrajinski zarobljenici Foto: TElegram/Zelenski Offitial

On je objavio slike nasmejanih povratnika, rekavši da je većina njih bila u zarobljeništvu od 2022. godine, kada je Rusija izvršila invaziju na svog manjeg suseda. Rekao je da je među njima i novinar, zarobljen mesec dana nakon invazije.

Zelenski je zahvalio Ujedinjenim Arapskim Emiratima na njihovoj ulozi u razmeni.

„Razmene se nastavljaju. Možda je to moguće zahvaljujući tome što naši vojnici povećavaju fond za razmenu za Ukrajinu“, napisao je Zelenski, misleći na zarobljavanje ruskih vojnika.