Rusija i Ukrajina razmenile su 146 ratnih zarobljenika sa obe strane nakon posredovanja Ujedinjenih Arapskih Emirata, saopštili su rusko Ministarstvo odbrane i ukrajinski predsednik.

Rusko ministarstvo je saopštilo da se svi oslobođeni Rusi nalaze u Belorusiji i da primaju psihološku i medicinsku pomoć. Ukrajina je takođe vratila u Moskvu osam ruskih državljana, stanovnika Kurske oblasti, saopštilo je ministarstvo.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na aplikaciji Telegram objavio da je do razmene došlo, ali nije pružio nikakve informacije.

Ukrajinski zarobljenici Foto: TElegram/Zelenski Offitial

On je objavio slike nasmejanih povratnika, rekavši da je većina njih bila u zarobljeništvu od 2022. godine, kada je Rusija izvršila invaziju na svog manjeg suseda. Rekao je da je među njima i novinar, zarobljen mesec dana nakon invazije.

Zelenski je zahvalio Ujedinjenim Arapskim Emiratima na njihovoj ulozi u razmeni.

„Razmene se nastavljaju. Možda je to moguće zahvaljujući tome što naši vojnici povećavaju fond za razmenu za Ukrajinu“, napisao je Zelenski, misleći na zarobljavanje ruskih vojnika.

(Kurir.rs)

