Izraelsko vazduhoplovstvo je pogodilo vojnu metu u blizini predsedničke palate u Sani, saopštila je vojska na Telegramu. Među ostalim metama su bile dve elektrane i skladište goriva koje koriste Huti, prema navodima vojske. Vojska je saopštila da je talas udara bio odgovor na napade Huta na Izrael, od kojih je poslednji izveden preksinoć.

Izraelska protivvazdušna odbrana presrela je rakete, prema saopštenju vojske. Najmanje dve osobe su poginule, a 35 je povređeno u „cionističkim“ vazdušnim napadima na Sanu, saopštilo je ministarstvo zdravlja Huta.

Više od 10 izraelskih aviona učestvovalo je u napadima

Prema navodima ministarstva, napadnuta je infrastruktura i civilni ciljevi. Očevici u Sani rekli su da su čuli glasne eksplozije. Neki od pogođenih energetskih ciljeva, uključujući elektranu i skladište goriva, korišćeni su u civilne svrhe, saopštilo je ministarstvo.

Više od 10 izraelskih ratnih aviona učestvovalo je u napadima, rekli su izraelski vojni izvori. Mete su bile udaljene do 2.000 kilometara od izraelske granice, a avioni su se nekoliko puta dopunjavali gorivom u vazduhu.

Izrael je danas optužio Hute da su „najverovatnije“ prvi put koristili kasetnu municiju u svom najnovijem napadu na Izrael.

„Ovo je prvi put da je takva raketa lansirana iz Jemena. Međutim, važno je napomenuti da izraelska protivvazdušna odbrana može da se nosi sa ovom vrstom municije“, saopštila je vojska.

Huti su u utorak uveče objavili da su pokrenuli novi napad na međunarodni aerodrom u blizini Tel Aviva. Prema izraelskoj vojsci, raketa se raspala u vazduhu pre nego što je stigla do cilja. Deo rakete je navodno pao blizu aerodroma.

Prema Amnesti internešenel, Iran je takođe koristio kasetnu municiju kao odgovor na izraelske napade u junu. Ova municija je zabranjena međunarodnim pravom, prema UN.