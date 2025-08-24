Slušaj vest

Više od 150.000 domaćinstava sa oko 580.000 ljudi biće evakuisano dok se Vijetnam sprema za udar tajfuna Kadžiki.

Očekuje se da će tajfun doneti obilne kiše i poplave, a brodovima je zabranjena plovidba u sedam priobalnih provincija.

Kadžiki se trenutno kreće kroz Južno kinesko more sa vetrovima od oko 175 kilometara na sat, prema podacima američkog Zajedničkog centra za upozoravanje na tajfune. Očekuje se da će se ubrzati pre nego što stigne do kopna Vijetnama u ponedeljak, prema navodima nadzorne organizacije.

Vlasti su rekle stanovnicima na predviđenoj putanji da ne izlaze napolje nakon 14.00 sati po lokalnom vremenu u nedelju. Vojnici su raspoređeni da pomognu, rekli su.

"Situacija je izuzetno opasna i nije sigurna za bilo koja vozila ili objekte poput turističkih ili ribarskih brodova i objekata za uzgoj akvakulture", citirala je novinska agencija AFP reči zvaničnika iz ministarstva poljoprivrede i životne sredine.

Vietnam Airlines je u nedelju i ponedeljak otkazao najmanje 22 leta do i iz centralnih gradova.

Američki meteorolozi predviđaju da će se posledice tajfuna prvo osetiti na kineskom ostrvu Hajnan, gde je evakuisano više od 20.000 ljudi.