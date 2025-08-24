PUTNICI U PANICI, STRAŠAN DIM NADOMAK AERODROMA: Vatrogasci se satima bore sa vatrom (VIDEO)
Nedaleko od glavnog holandskog aerodroma Šipol u Amsterdamu izbio je veliki požar i gust crni dim se nadvio nad čitavim delom grada.
Požar je izbio u jednom velikom skladištu za kamp-prikolice i na lice mesta su poslate brojne vatrogasne ekipe.
Na mreži "X" je objavljen i snimak načinjen upravo na aerodromu na kome su u prvom planu avioni na pisti dok se u pozadini vidi kako kulja gust crni dim.
Požar je prijavljen u 19.45 sati po lokalnom vremenu i još nije ugašen, iako se količina dima smanjila posle par sati. Vatrogasci daju sve od sebe da spreče širenje požara na ostala skladišta.
Broj kamp prikolica uništenih u požaru još uvek nije poznat.
Prema navodima svedoka čulo se i nekoliko eksplozija. Lokalni mediji izveštavaju da su eksplozije verovatno povezane sa plinskim bocama.
Uzrok požara nije poznat.
(Kuriri.rs/De Telegraaf)