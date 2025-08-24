Slušaj vest

Nedaleko od glavnog holandskog aerodroma Šipol u Amsterdamu izbio je veliki požar i gust crni dim se nadvio nad čitavim delom grada.

Požar je izbio u jednom velikom skladištu za kamp-prikolice i na lice mesta su poslate brojne vatrogasne ekipe.

Na mreži "X" je objavljen i snimak načinjen upravo na aerodromu na kome su u prvom planu avioni na pisti dok se u pozadini vidi kako kulja gust crni dim.

Požar je prijavljen u 19.45 sati po lokalnom vremenu i još nije ugašen, iako se količina dima smanjila posle par sati. Vatrogasci daju sve od sebe da spreče širenje požara na ostala skladišta.

Broj kamp prikolica uništenih u požaru još uvek nije poznat.

Prema navodima svedoka čulo se i nekoliko eksplozija. Lokalni mediji izveštavaju da su eksplozije verovatno povezane sa plinskim bocama.

Uzrok požara nije poznat.

(Kuriri.rs/De Telegraaf)

Ne propustitePlanetaTRAGEDIJA U HOLANDIJI: Srušio se balon pun putnika, ljudi ispali iz korpe
krcedin-2.jpg
PlanetaOPŠTI METEŽ NA ULICAMA AMSTERDAMA! Za pola sata dve pucnjave, jedan muškarac teško ranjen!
epa-utreht.jpg
PlanetaKRALJ I KRALJICA ISMEVALI TRAMPA?! Snimci izazvali haos na mrežama: "Pokazao mu je ko je gazda" (FOTO/VIDEO)
1 EPA Remko De Waal Pool.jpg
PlanetaKURIR NA NATO SAMITU - ZVANIČNIK ALIJANSE UPOZORAVA: Decenije teško stečenog mira ne smeju biti ugrožene, a Rusija je razlog za zabrinutost
Silvija Slamnig.jpg