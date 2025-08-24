Slušaj vest

Pripadnici nemačke policije i dalje tragaju za Kenanom Mehovićem (40) koj je u petak u Mendenu upucao dva muškarca, od kojih je jedan preminuo na licu mesta (45-godišnji nemački državljanin), a drugi je teško ranjen (49-godišnji muškarac turske nacionalnosti).

U međuvremenu, Bild je preneo da je privedena i Mehovićeva supruga, 40-godišnja državljanka Bosne i Hercegovine, za koju se sumnjalo da mu je pomogla u bekstvu vozeći automobil. Prema navodima istražitelja, ona je nakon pucnjave odvezla Mehovića belim BMW X6 vozilom, da bi se nakon dva sata sama vratila na mesto zločina tim istim vozilom, gde je odmah uhapšena.

Nakon ispitivanja, supruga je puštena na slobodu, a tužilaštvo je saopštilo da prema dotadašnjim saznanjima nije utvrđena njena umešanost u krivično delo. Istraga i dalje pokušava da razjasni njenu ulogu u događaju, posebno zašto se vratila na mesto zločina bez supruga da li je bila pod pritiskom ili iz nekog drugog razloga.