Slučaj parazita mesoždera poznatog na engleskom jeziku kao šrafasti crv (screwworm) prvi put je u SAD otkriven u ljudskom telu.

U pitanju su larve muve Cochliomyia hominivorax koja polaže jaja ne u uginule životinje, već u rane na koži i prirodne otvore toplokrvnih stvorenja i izjeda ih žive.

Skaj njuz navodi da je ova parazitska epidemija počela prošle godine u Centralnoj Americi i na jugu Meksika, a ishod može da bude fatalan ukoliko se ne otkrije i leči.

Rojters pod oznakom ekskluzivno prenosi saopštenje američkog Ministarstva zdravlja da se radi o parazitu i kao šrafasti crv Novog sveta (New World screwworm) koji je unet iz zemlje u kojoj je izbila epidemija.

- Pacijent se vratio sa putovanja u El Salvador - napisao je u mejlu poslatom britanskoj agenciji Endrju Nikson, portparol ministarstva.

Prethodno je Rojters objavio, pozivajući se na izvore iz američke mesne industrije, da su federalni Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) potvrdili slučaj šrafastog crva Novog sveta u osobi u Merilendu koja je u SAD stigla iz Gvatemale.

Nikson nije objasnio odakle ova razlika u izveštajima.

- Rizik po javno zdravlje u SAD zbog ovog unošenja (parazita) je veoma nizak - naveo je on.

Rojters navodi da će razlike u podacima između Ministarstva zdravlja i mesne industrije verovatno još više uznemiriti uzgajivače i trgovce stokom koji su već bili u stanju uzbune zbog potencijalnog širenja ovog parazita na SAD nakon što je krenuo severno od Centralne Amerike ka Meksiku.

Bet Tompson, državna veterinarka Južne Dakote, rekla je za Rojters da je obaveštena o slučaju u poslednjih nedelju dana.

Zvaničnik vlasti Merilenda takođe je potvrdio slučaj.

Britanska agencija navodi da je zaražena osoba zdravstveno zbrinuta i sprovedene su preventivne mere.

Iz CDC i Ministarstvo zdravlja Merilenda nisu odmah odgovorili na zahteve za komentar.

Šta je šrafasti crv?

Ženka muve Cochliomyia hominivorax polaže jaja u rane toplokrvnih životinja i kada se izlegu, stotine larvi oštrim ustima probijaju živo meso.

Može da ima razarajuće posledice za stoku i divlje životinje, a poznato je i da može da zarazi i ljude.

Lečenje je mukotrpno i podrazumeva uklanjanje stotina larvi i temeljnu dezinfekciju rana.

Pacijenti uglavnom prežive ako lečenje počne na vreme.

SAD obično uvoze više od milion grla goveda iz Meksika svake godine, a pojava ovog parazita bi mogla da košta Teksas, najvećeg proizvođača govećeg mesa među američkim državama, čak 1,8 milijardi dolara zbog uginule stoke, troškova rada i troškova lečenja.

Ministarstvo poljoprivrede SAD postavilo je zamke i poslalo policajce na kojima da patroliraju duž granice, ali se i suočilo sa kritikama nekih stočara i tržišnih analitičara.

Šta je postrojenje za sterilne muve?

Slučaj zaraze u Americi se pojavio samo nedelju dana nakon što je ministarka poljoprivrede Bruk Rolins otputovala u Teksas da objavi planove za izgradnju postrojenja za sterilne muve tamo u pokušaju da se bori protiv štetočine.

Ona je više puta obećala da će sprečiti unošenje crva u zemlju.

Postrojenje za sterilne muve proizvodi veliki broj mužjaka muva Cochliomyia hominivorax i steriliše ih, a ovi mužjaci se zatim puštaju kako bi se parili sa ženkama insekata, što vremenom smanjuje populaciju.

Ova metoda je iskorenila ove crve u SAD 60-ih godina prošlog veka.

Meksiko je takođe preduzeo napore da ograniči širenje štetočine, koja može da ubije stoku u roku od nekoliko nedelja ako se životinje ne leče, počevši izgradnju postrojenja za proizvodnju sterilnih muva vrednog 51 milion dolara.

Ministarstvo poljoprivrede SAD je ranije saopštilo da bi bilo potrebno puštati 500 miliona muva nedeljno kako bi se populacija Cochliomyia hominivorax vratila natrag u prirodno stanište, u prašume između Paname i Kolumbije.

