Francuska je pozvala na raport Čarlsa Kušnera, američkog ambasadora u Parizu, zbog "neprihvatljivih optužbi za neuspeh u suzbijanju porasta antisemitizma" u jednoj od ključnih zemalja EU.

BBC navodi da je Kušner, koji je Jevrejin i čiji je sin Džared oženjen ćerkom američkog predsednika Donalda Trampa Ivankom, izneo je ove komentare u otvorenom pismu francuskom predsedniku Emanuelu Makronu objavljenom u Volstrit džurnalu.

Kušner je, ponavljajući kritike Izraela upućene vlastima u Parizu nekoliko dana ranije, Kušner poručio da je u Francuskoj došlo do eksplozije mržnje prema Jevrejima od početka rata u Pojasu Gaze.

- Francuska odlučno odbacuje ove najnovije optužbe - navodi se u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova u kojem su Kušnerove optužbe ocenjene kao "neprihvatljive".

Kušner danas treba da se pojavi u zgradi ministarstva u Parizu.

Donald Tramp i Čarls Kušner (krajnje desno)

Američki ambasador je pismu pozvao Makrona da ublaži kritike koje izriče na račun Izraela i izneo primere antisemitizma za koje je rekao da "dugo nanose rane francuskom načinu života".

- U Francuskoj ne prođe dan, a da Jevreji ne budu napadnuti na ulici, sinagoge ili škole ne budu oskrnavljene ili preduzeća u jevrejskom vlasništvu ne budu vandalizovana. Vaše sopstveno Ministarstvo unutrašnjih poslova prijavilo je antisemitske incidente čak i u predškolskim ustanovama - napisao je Kušner.

On je takođe naveo da je spreman da sarađuje sa Makronom i drugim francuskim liderima kako bi "skovao ozbiljan plan" za rešavanje ovog problema.

Ministarstvo spoljnih poslova Francuske je naglasilo da od Bečke konvencije iz 1961. godine ambasadorima nije dozvoljeno da se mešaju u unutrašnje poslove zemlje.

Kušnerovo pismo nastablja se na komentare izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, koji je prošle nedelje takođe pisao Makronu.

U pismu je optužio francuskog predsednika da doprinosi antisemitizmu pozivajući na međunarodno priznanje palestinske države.

Francuska planira da formalno prizna Palestinu u septembru.

Kada je Makron objavio ovu nameru, rekao je da "moramo da izgradimo državu Palestinu, osiguramo njenu održivost i osiguramo da prihvatanjem njene demilitarizacije i punim priznavanjem Izraela doprinese bezbednosti svih na Bliskom istoku".

Makron je ranije javno kritikovao antisemitizam kao suprotan francuskim vrednostima i povećao bezbednost kako bi zaštitio sinagoge i druge jevrejske centre kao odgovor na antisemitske incidente povezane sa sukobom u Pojasu Gaze.

Rat je izazvan napadom Hamasa na jugu Izraela 7. oktobra 2023. godine.

Ubijeno je oko 1.200 ljudi, a 251 osoba je uzeta za taoca.

Jerusalim je pokrenuo ofanzivu kao odgovor u kojoj je u Gazi poginulo više od 60.000 ljudi, prema podacima Ministarstva zdravlja koje vodi Hamas.

  Prošle nedelje je iz UN zvanično potvrđena glad u gradu Gazi, a Izrael je to negirao nazvaši izveštaj "potpunom lažnim".

(Kurir.rs/BBC/Preveo i priredio: N. V.)

