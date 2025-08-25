Slušaj vest

Kambodžanski poslanici usvojili su danas zakon kojim se dozvoljava oduzimanje državljanstva te zemlje optuženima "za dosluh sa strancima".

Tu meru su kritikovale organizacije za zaštitu ljudskih prava strahujući da bi mogla da bude iskorišćena protiv političkih protivnika.

Tačno 120 poslanika prisutnih u Narodnoj skupštini, uključujući premijera Huna Maneta, jednoglasno je odobrilo zakon.

Koalicija od 50 organizacija za ljudska prava upozorila je da je zakon "nejasno sastavljen" i da će "imati katastrofalan, zastrašujući efekat na slobodu izražavanja svih stanovnika Kambodže".

Zakon još uvek treba da usvoji gornji dom parlamenta Kambodže pre nego što ga potpiše šef države, ali se to smatra formalnošću.

Organizacije za ljudska prava redovno optužuju Kambodžu za suzbijanje svakog neslaganja i gaženje osnovnih sloboda.

Poslednjih godina, vlasti su pojačale sudske postupke protiv istaknutih opozicionih ličnosti koje su ostale u zemlji, a neke su osuđene na zatvorske kazne.

