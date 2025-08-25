MASOVNA EVAKUACIJA ZBOG TAJFUNA KADŽIKI! Vijetnam se sprema za veliki udar, vetrovi od 160 km/h, privremena skloništa u školama i javnim zgradama
Iz priobalnih područja Vijetnama desetine hiljada stanovnika evakuisano je danas zbog tajfuna Kadžiki, koji će pogoditi centralni region zemlje uz udare vetra od oko 160 kilometara na sat.
Kadžiki, peti tajfun koji je pogodio Vijetnam ove godine, trenutno je na moru i probija se kroz Tonkinski zaliv sa talasima koji dostižu i do 9,5 metara.
Očekuje se da će tajfun stići do kopna u 13 sati po lokalnom vremenu sa vetrovima od 157 kilometara na sat, saopštila je tamošnje meteorološka služba.
Očekuje se da će oko 325.500 ljudi iz pet priobalnih provincija biti evakuisano u privremena skloništa u školama i javnim zgradama, saopštile su vlasti.
Centar priobalnog grada Vinh u centru zemlje bio je poplavljen preko noći.
Do jutra, ulice su bile uglavnom puste, a većina prodavnica i restorana je zatvorena.
Trgovci i stanovnici zaštitili su ulaze vrećama sa peskom.
Do zore oko 30.000 ljudi je evakuisano iz regiona, dva domaća aerodroma su zatvorena, a svi ribarski brodovi na putu tajfuna su pozvani u luku.
Očekuje se da će oluja znatno oslabiti nakon što stigne do kopna. Više od desetak domaćih letova u Vijetnamu je otkazano u nedelju, dok je sa ostrva Hajnan u Kini evakuisano 20.000 stanovnika, dok je tajfun prolazio preko južne obale.
U Vijetnamu je više od 100 ljudi poginulo ili nestalo usled prirodnih katastrofa u prvih sedam meseci 2025. godine, prema podacima Ministarstva poljoprivrede.
Ekonomski gubitak procenjen je na više od 21 milion dolara.
(Kurir.rs/Beta-AFP)