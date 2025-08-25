Slušaj vest

- Nema mnogo toga što bi nas navelo da poverujemo u ovo u ovom trenutku - rekao je Dejvid Petreus kada su ga pitali da li će se takav sastanak održati.

- U stvari, u poslednje dve nedelje... mislim da bi trebalo da bude jasno svima, a mislim da je jasno čak i predsedniku Trampu, da uprkos svim njegovim naporima... da okonča rat, da zaustavi ubijanje, Vladimir Putin očigledno nema nameru da to učini osim u jednom slučaju, a to je da dobije dodatnu teritoriju, za koju bi ruske snage morale da se bore godinama ovim tempom.

Dodao je da se Putinovi osnovni zahtevi - uključujući prorusku vladu u Ukrajini i njenu demilitarizaciju - nisu promenili.

- Prepreka miru trenutno je predsednik Putin - rekao je.

Dejvid Petreus (levo) Foto: SCOTT OLSON / AFP / Profimedia

Petreus je tvrdio da Sjedinjene Države i njihovi saveznici moraju promeniti ravnotežu snaga povećanjem vojne i druge podrške Ukrajini.

- Ono što moramo da uradimo jeste da promenimo tu dinamiku tako što ćemo pomoći Ukrajini mnogo više nego što smo do sada uradili - rekao je.

- Ukinuti ograničenja, oduzeti 300 milijardi dolara zamrznutih ruskih novčanih rezervi u evropskim zemljama, dati istu količinu novca Ukrajini. Više sankcija Rusiji, uključujući čak i Gasprom banku, i dalje ograničiti izvoz nafte nego što smo već uradili.

Petreusovi komentari usledili su nakon dve nedelje intenzivne diplomatske aktivnosti.

Tramp i Putin su se sastali licem u lice u Ankoridžu, na Aljasci, 15. avgusta. Pošto je Ukrajina isključena sa samita na Aljasci, Zelenski je, u pratnji delegacije evropskih lidera, otputovao u Vašington 18. avgusta da se sastane sa Trampom i insistira na konkretnim bezbednosnim garancijama u slučaju budućeg mirovnog sporazuma sa Moskvom.

Nakon sastanaka, Tramp je rekao da bi se bilateralni samit između Zelenskog i Putina mogao održati u roku od dve nedelje. Međutim, nedavne izjave ruskih zvaničnika sugerišu da je takav sastanak i dalje malo verovatan.