UKRAJINA POSLALA DRONOVE NA MOSKVU! Gradonačelnik Sobjanjin objavio da je ruska PVO oborila bespilotne letelice
Ruske i ukrajinske snage nastavile su okršaje duž linije fronta i izvan linija razdvajanja, navodeći različite podatke o broju napada i korišćenog oružja.
Prema izveštajima Ministarstva odbrane u Moskvi ruske jedinice su tokom noći uništile 21 ukrajinski dron.
- Dva drona koja su oborile ruske protivvazdušne snage letela su prema Moskvi - objavio je danas gradonačelnik ruske prestonice Sergej Sobjanin na Telegramu, javlja Rojters.
Prema podacima Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine, u nedelju je registrovano ukupno 159 borbenih sukoba između Odbrambenih snaga Ukrajine i ruske vojske duž linije fronta, javio je Ukrinform.
Ruske trupe su izvele jedan raketni napad i 79 vazdušnih udara, koristeći jednu raketu i 130 navođenih avio-bombi (kliznih bombi), registrovano je 4.735 granatiranja, uključujući 26 iz višecevnih raketnih sistema.
Ukrajinska vojska tvrdi da su Rusi koristili 4.711 kamikaza dronova.
