Ruske i ukrajinske snage nastavile su okršaje duž linije fronta i izvan linija razdvajanja, navodeći različite podatke o broju napada i korišćenog oružja.

Prema izveštajima Ministarstva odbrane u Moskvi ruske jedinice su tokom noći uništile 21 ukrajinski dron.

- Dva drona koja su oborile ruske protivvazdušne snage letela su prema Moskvi - objavio je danas gradonačelnik ruske prestonice Sergej Sobjanin na Telegramu, javlja Rojters.

Ukrajinci napali dronovima Moskvu. Gore automobili na ulicama, pogođena je stambena zgrada. Obustavljeni su letovi na sva četiri moskovska aerodroma. Foto: screenshot kyivindependent

Prema podacima Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine, u nedelju je registrovano ukupno 159 borbenih sukoba između Odbrambenih snaga Ukrajine i ruske vojske duž linije fronta, javio je Ukrinform.

Ruske trupe su izvele jedan raketni napad i 79 vazdušnih udara, koristeći jednu raketu i 130 navođenih avio-bombi (kliznih bombi), registrovano je 4.735 granatiranja, uključujući 26 iz višecevnih raketnih sistema.

Ukrajinska vojska tvrdi da su Rusi koristili 4.711 kamikaza dronova.

(Kurir.rs/FoNet)

