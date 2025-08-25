Slušaj vest

Volodimir Mikolajenko, bivši gradonačelnik Hersona, oslobođen je nakon što je od aprila 2022. bio u ruskom zarobljeništvu.

Ovu informaciju su preneli MOST, hersonski medij, pozivajući se na izvor iz Kancelarije predsednika Ukrajine i Mikolajenkove rođake, kao i Suspilne Herson, lokalni ogranak ukrajinskog javnog servisa Suspilne, pozivajući se na Hanu Koršun-Samčuk, Mikolajenkovu nećaku.

Bivši gradonačelnik oslobođen je u razmeni zarobljenika 146 za 146, preneo je MOST, pozivajući se na izvor iz Kancelarije predsednika Ukrajine. Informaciju su potvrdili i Mikolajenkovi rođaci.

Volodimir Mikolajenko, bivši gradonačelnik Hersona na slobodi. Posle tri godine provedene u ruskom zarobljeništvu ide kući. Njegove prve reči po povratku u domovinu i pred kamerama bile su: "Slava Ukrajini".

Njegova nećaka izjavila je za Suspilne da je oslobođen 24. avgusta. Rekla je da se Mikolajenkova supruga čula sa njim telefonom i da je prva stvar koju je bivši gradonačelnik Hersona rekao bila "Slava Ukrajini". Dodala je da ona lično još nije razgovarala s Mikolajenkom i da čeka da joj to bude omogućeno, piše Ukrajinska pravda.

- To je bila samo vrlo kratka poruka da je oslobođen na ukrajinskoj teritoriji, i to je sve. Moja sestra i ja smo dobile poziv od njegove supruge i svi rođaci su obavešteni - rekla je Koršun-Samčuk.

Podsećanja radi, prema informaciji MOST-a, Mikolajenko se na početku ruske okupacije pridružio Teritorijalnoj odbrani Ukrajine.

Kasnije je počeo da dobija ponude za saradnju direktno od tadašnjeg saradnika okupacionih vlasti Kirila Stremousova (koji je u međuvremenu poginuo), ali nijednu nije prihvatio. Te ponude su se postepeno pretvorile u pretnje, rekao je za taj medij.

Ruske snagesu ga kidnapovale 18. aprila 2022. U početku je bio zadržan u Hersonu, što se moglo videti u propagandnim video snimcima na kojima se pojavljivao.

Kasnije je, najverovatnije, prebačen na Krim ili u Rusiju. Do kraja novembra 2022. njegova sudbina bila je nepoznata.

Predstavnici Međunarodnog komiteta Crvenog krsta kasnije su potvrdili da je Mikolajenko bio u ruskom zarobljeništvu.

U maju 2025. pojavila se informacija da je Mikolajenko 2022. odbio razmenu zarobljenika kako bi teško bolestan ratni zarobljenik mogao da bude oslobođen. Nakon toga, ruska strana ga je uklonila sa spiskova za razmenu.