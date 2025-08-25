Slušaj vest

Letisija Paul (22) je u sredu doživela anafilaktički šok dok je bila podvrgnuta CT skeniranju u Regionalnoj bolnici Alto Vale u Rio do Sulu.

Smrtonosnu reakciju je izazvalo kontrastno sredstvo ubrizgano pre skeniranja.

Advokatičina tetka je rekla da je njena nećaka odmah hitno prevezena u bolnicu, ali je preminula manje od 24 sata nakon procedure.

Anafilaktički šok je iznenadna alergijska reakcija koja može izazvati suženje disajnih puteva, oticanje grla, nagli pad krvnog pritiska i druge teške simptome. Potrebna je hitna medicinska pomoć kako bi se izbegli fatalni ishodi.

Rekla je da se njena nećaka borila sa kamenom u bubregu kada je otišla na CT skeniranje.

Paul je bila na rutinskom pregledu zbog svog medicinskog problema pre nego što je tragično preminula.

Ona je kremirana u gradu Balneario Kamboriju.

Dvadesetdvogodišnjakinja je nedavno diplomirala na pravnom programu Koledža Sinodal Ruj Barbosa i već je pohađala postdiplomske studije prava i nekretnina.

- Izražavamo solidarnost sa njenom porodicom i prijateljima, želeći im utehu i snagu u ovom trenutku tuge - saopštila je škola.

Nakon njene smrti, Regionalna bolnica Alto Vale objavila je saopštenje u kojem se navodi da "žali zbog gubitka i izražava solidarnost sa porodicom".

- Bolnica je naglasila svoju posvećenost etici, transparentnosti i bezbednosti pacijenata, napominjući da su sve procedure sprovedene u skladu sa preporučenim kliničkim protokolima - navodi G1.

Lekari često ubrizgavaju jodirani kontrast u venu tokom CT skeniranja, magnetne rezonance i rendgenskih snimaka kako bi izoštrili slike organa i tkiva.

Boja je bezbedna, a reakcije opasne po život pogađaju samo jednog od svakih 5.000 do 10.000 pacijenata.

Većina ljudi ne oseća ništa više od kratkog naleta topline, blage mučnine ili svraba nakon injekcije.