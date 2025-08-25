Slušaj vest

Broj poginulih u izraelskom napadu na bolnicu Naser porastao je na najmanje 15, saopštili su zvaničnici Ministarstva zdravlja kojim upravlja Hamas. Prvobitni izveštaji govorili su da je poginulo osam osoba.

Među mrtvima je, prema navodima, i više novinara, uključujući i jednog reportera Al Džazire.

1/5 Vidi galeriju Foto: Twitter

U saopštenju objavljenom na društvenim mrežama, Ministarstvo je navelo da su izvedena dva napada.

Kako je ranije, u 9 sati, saopšteno, prvi napad pogodio je četvrti sprat bolnice, dok se drugi dogodio u trenutku kada su ekipe hitne pomoći pokušavale da izvuku ranjene i mrtve.

Al Džazira potvrdila smrt svog novinara u izraelskom napadu

Al Džazira je potvrdila da je jedan od njenih reportera poginuo u izraelskom napadu na bolnicu Naser.

U saopštenju objavljenom na Instagramu, redakcija je navela da je njihov kamerman Mohamed Salameh ubijen. Al Džazira je takođe izvestila da su u napadu poginula najmanje tri novinara.

Palestinski zdravstveni zvaničnici iz Ministarstva kojim upravlja Hamas rekli su da su među poginulima i drugi novinari.

Zvaničnici su dodali da je jedan od nastradalih radio za novinsku agenciju Rojters.

"Ekstremni varvarizam": Lekar koji je radio u bolnici Naser govorio za "Skaj njuz" posle napada

Britanski konsultant-hirurg koji je ovog leta radio u bolnici Naser govorio je za "Skaj njuz" posle jutrošnjeg izraelskog napada na tu ustanovu.

Profesor Nik Mejnard, konsultant-hirurg koji je boravio u bolnici Naser tokom leta, rekao je da je jutrošnji napad bio "ekstremni varvarizam".

Razgovarajući sa novinarkom Leom Boleto, izjavio je da je ovo bio "tipičan dvostruki udar koji Izraelci često koriste".

Reč je o tzv. "double-tap" napadu, u kojem se jedno mesto gađa, a zatim nedugo potom ponovo, često u trenutku kada ekipe hitne pomoći stižu da reaguju.