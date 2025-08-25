Slušaj vest

Nakon što je dostigao jačinu kategorije 5, uragan Erin se kretao ka Evropi sa istočne obale Severne Amerike kao snažan posttropski ciklon, a sistem već izaziva zabrinutost zbog mogućnosti jakih oluja kasnije tokom nedelje, izveštava Severe Weather Europe.

Ostaci uragana ostaće jaki tokom ponedeljka i utorka, sa centrom zapadno od Irske i Ujedinjenog Kraljevstva. Pre nego što ciklon stigne, temperature u Ujedinjenom Kraljevstvu bi danas mogle dostići 30°C, ali će toplo vreme biti kratkotrajno. Očekuje se da će kiša i vetar prvo pogoditi Irsku i Severnu Irsku, pre nego što se prošire na ostatak Ujedinjenog Kraljevstva.

Erin je prva oluja atlantske sezone 2025. godine koja je dostigla jačinu uragana. Svoje putovanje započeo je kao tropski talas 9. avgusta, a 16. avgusta se intenzivirao u oluju kategorije 4. Ubrzo nakon toga, lovci na uragane NOAA izvestili su da je Erin ojačao do oluje kategorije 5,sa vetrovima od 260 km/h i minimalnim centralnim pritiskom od 915 milibara (mbara). Ostao je na toj jačini veći deo dana, a zatim je počeo da slabi.

Satelitska mapa uragana Erin Foto: Printscreen/Windy

Sistem će održati vetrove uraganske snage do ponedeljka, sa pogoršanjem vremenske prognoze za sredinu nedelje, sa jakim vetrovima i obilnim pljuskovima i grmljavinom. Dok će najjači vetrovi ostati na kopnu, očekuje se da će visoki talasi pogoditi zapadne obale Evrope.

Danas bi talasi zapadno od Irske mogli dostići visinu od 10 do 12 metara. Talasi od 8 do 10 metara očekuju se duž obala Irske, Severne Irske i delova Škotske do sredine nedelje i proširiće se preko Biskajskog zaliva prema Francuskoj i Španiji.

Moguće jače oluje

Do srede uveče, ciklon će se okrenuti ka zapadnoj Evropi, a u četvrtak će najviše pogoditi Irsku i Ujedinjeno Kraljevstvo. Najobilnija kiša, od 50 do 80 mm, očekuje se na zapadnim obalama Irske, Severne Irske i Škotske. Posebno je zabrinjavajući potencijalno značajan uticaj ciklona krajem nedelje.

Naime, jačanje mlazne struje u kombinaciji sa nestabilnom vazdušnom masom tropskog porekla i rekordno toplim Sredozemnim morem stvara uslove za višednevne jake oluje. Opasnost preti području od Francuske do severnog Mediterana i alpskog regiona, od srede uveče do subote.