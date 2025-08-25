Slušaj vest

Nakon 19 dana intenzivne potrage, turske vlasti locirale su telo nestalog biznismena Halita Jukaja na dubini od 68 metara. Njegova jahta pronađena je oštećena i prepolovljena u Mramornom moru.

Agonija je počela 4. avgusta, kada je biznismen Jukaj isplovio sam jahtom ka Mikonosu.

1/5 Vidi galeriju Turske vlasti pronašle su telo nastradalog biznismena Halita Jukaja. On je krenuo na put svojom jahtom ka Mikonosu i od tada mu se gubio svaki trag. Pronađen je na dubini od 68 metara u Mramornom moru, kao i njegova jahta koja je bila vidno oštećena i prepolovljena. Foto: Facebook

Istog dana, oko 15:10 sati, njegova porodica obavestila je vlasti o njegovom nestanku jer nisu mogli da stupe u kontakt sa njim.

Dan kasnije, oko 14:30, trgovački brod koji je plovio blizu Turankeja javio je da su delovi jahte polupotopljeni na površini mora.

U tom trenutku krenula je velika potraga za njim na moru i kopnu. Pretrage su se nastavile bez prekida više od dve nedelje.

Konačno, ronioci su preksinoć locirali telo nesrećnog biznismena na dubini od 68 metara na mestu gde je pronađen njegov čamac. Lokacija je određena pomoću specijalnog sonar uređaja Obalske straže, dok je potvrda stigla od podvodnog robota (ROV), koji je snimio slike i tela i delova motora i ploča čamca.