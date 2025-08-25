RUSKI AVION PRINUDNO SLETEO U ESTONIJU! Putnici čekali zarobljeni satima, nisu smeli da kroče na tlo NATO države! (FOTO)
Putnički avion koji je prevozio mahom ruske državljane na letu za Sankt Peterburg bio je prinuđen da izvrši vanredno sletanje u Estonijirano ujutru 24. avgusta zbog ukrajinskog napada dronom na Rusiju, izvestio je list Postimees.
Zatvoreno Pulkovo, avion sleteo u Talin
- Avion je preusmeren da sleti u Talin, jer nije mogao da sleti na aerodrom Pulkovo zbog privremenog zatvaranja - rekla je Margot Holc, šef komunikacija i marketinga aerodroma u Talinu.
Tokom noći 24. avgusta, ukrajinski dronovi pogodili su gasni terminal u Lenjingradskoj oblasti i rafineriju nafte u Samarskoj oblasti.
Izvor iz Ukrajinske službe bezbednosti (SBU) potvrdio je za Kijev independent da je agencija stajala iza napada na terminal za tečni prirodni gas u Lenjingradskoj oblasti.
Detalji leta aviona koji je prinudno sleteo u Talin
Avion egipatskog avioprevoznika Al-Masria Universal Airlines poleteo je iz Šarm el Šeika i sleteo u Talinu 5:33 sati po lokalnom vremenu. Svoj put ka Sankt Peterburgu nastavio je šest sati kasnije.
Prema rečima Holc, putnicima i posadi nije bilo dozvoljeno da napuste avion tokom boravka na aerodromu u Talinu.
Ukrajinska strategija napada dronovima
Kijevska kampanja napada dronovima, koja sve češće remeti civilni avio-saobraćaj u Rusiji, deo je šire strategije Ukrajine da potkopa rusku logistiku daleko iza linije fronta.
U prvim mesecima 2025. godine, ukrajinski napadi dronovima navodno su primorali Rusiju da više od 200 puta obustavi rad svojih aerodroma, što je rekordan broj od početka rata velikih razmera.
