Slušaj vest

Putnički avion koji je prevozio mahom ruske državljane na letu za Sankt Peterburg bio je prinuđen da izvrši vanredno sletanje u Estonijirano ujutru 24. avgusta zbog ukrajinskog napada dronom na Rusiju, izvestio je list Postimees.

Zatvoreno Pulkovo, avion sleteo u Talin

- Avion je preusmeren da sleti u Talin, jer nije mogao da sleti na aerodrom Pulkovo zbog privremenog zatvaranja - rekla je Margot Holc, šef komunikacija i marketinga aerodroma u Talinu.

Tokom noći 24. avgusta, ukrajinski dronovi pogodili su gasni terminal u Lenjingradskoj oblasti i rafineriju nafte u Samarskoj oblasti.

Izvor iz Ukrajinske službe bezbednosti (SBU) potvrdio je za Kijev independent da je agencija stajala iza napada na terminal za tečni prirodni gas u Lenjingradskoj oblasti.

Detalji leta aviona koji je prinudno sleteo u Talin

Avion egipatskog avioprevoznika Al-Masria Universal Airlines poleteo je iz Šarm el Šeika i sleteo u Talinu 5:33 sati po lokalnom vremenu. Svoj put ka Sankt Peterburgu nastavio je šest sati kasnije.

Prema rečima Holc, putnicima i posadi nije bilo dozvoljeno da napuste avion tokom boravka na aerodromu u Talinu.

Ukrajinska strategija napada dronovima

Kijevska kampanja napada dronovima, koja sve češće remeti civilni avio-saobraćaj u Rusiji, deo je šire strategije Ukrajine da potkopa rusku logistiku daleko iza linije fronta.