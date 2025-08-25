Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da njegova zemlja izvodi dalekometne udare na Rusiju koristeći oružje domaće proizvodnje i da ne koordiniše ciljeve napada sa SAD.

Kijev post prenosi da je Zelenski to kazao tokom jučerašnje konferencije za medije sa kanadskim premijerom Markom Karnijem.

Volstrit džurnal je prethodno objavio, pozivajući se na američke zvaničnike, da Pentagon već mesecima brani Ukrajini da izvodi napade raketama velikog dometa unutar Rusije, ograničavajući Kijev u upotrebi moćnih projektila ATACMS kojima se brani od invazije iz Moskve.

Prema izvorima ovog lista, zabrana koju je Ukrajini uvelo Ministarstvo odbrane SAD na snazi je od kasnog proleća ove godine, sa ciljem da se tako izvrši pritisak na Moskvu da započne mirovne pregovore.

- U barem jednoj prilici (od tada) Ukrajina je zatražila da koristi ATACMS za udar unutar Rusije, ali je to odbijeno - navela su dva neimenovana zvaničnika SAD.

1/14 Vidi galeriju Zelenski stigao u Belu kuću Foto: Fox news

Upitan o medijskim izveštajima koji sugerišu da su SAD blokirale Ukrajinu u korišćenju američkih raketa za napad na rusku teritoriju, Zelenski je rekao da takva ograničenja trenutno nisu na snazi.

- Trenutno, iskreno, koristimo naše oružje dugog dometa domaće proizvodnje. I u poslednje vreme nismo razgovarali o tim pitanjima sa SAD - rekao je predsednik Ukrajine.

Prećutna dozvola Trampa?

Američki predsednik Donald Tramp kritikovao je ranije administraciju svog prethodnika Džoa Bajdena zbog ograničavanja sposobnosti Ukrajine da napada ciljeve u Rusiji, poručivši da takva ograničenja ne ostavljaju Ukrajini "nikakvu šansu za pobedu".

1/6 Vidi galeriju Tramp i Zelenski u Ovalnom kabinetu Foto: Youtube/AP

Kijev post podseća da je Bajdenova administracija dugo uvodila ograničenja na upotrebu američkog oružja u napadima na Rusiju, a na početku rata su takva dejstva bila potpuno zabranjena.

Nakon ruskog napredovanja u blizini Harkovske oblasti u maju 2024. ukrajinskoj vojsci je dozvoljena upotrebu američkog oružja samo u na područjima unutar Rusije koja su blizu Harkova.

ATACMS Foto: PJF Military Collection / Alamy / Alamy / Profimedia

Do novembra prošle godine pojavili su se medijski izveštaji da su ova ograničenja ukinuta, iako je Stejt department saopštio da se njihova politika o američkom oružju dugog dometa u Ukrajini nije promenila.

1/12 Vidi galeriju Tramp i Zelenski u Rimu Foto: AP/Ukrainian Presidential Press Office, EPA/GIUSEPPE LAMI

U julu je Fajnenšel tajms objavio da je Tramp u razgovoru sa Zelenskim podržao ideju o izvođenju napada duboko unutar Rusije kako bi "oni (Rusi) osetili bol" i Moskva pristala da sedne za pregovarački sto, iako je predsednik SAD javno govorio da Ukrajina ne bi trebalo da napada rusku prestonicu.

Krstareća raketa Flamingo

Ukrajina je nedavno predstavila novu krstareću raketu Flamingo, dometa većeg od 3.000 kilometara.

1/7 Vidi galeriju Ukrajinska raketa Flamingo dometa 3.000 kilometara Foto: Efrem Lukatsky/AP

Sposobna da leti dalje od većine ukrajinskih dronova dugog dometa, Flamingo bi mogla da pogodi ruske arktičke baze u blizini Murmanska i da prodre preko Uralskih planina u azijske delove Rusije.

Zelenski se mesecima hvalio radovima na razvoju ukrajinske rakete, ali nije otkrivao detalje, da bi ukrajinski medij Junajted24 sada objavio da je ta raketa ušla u serijsku proizvodnju.

Flamingo ima maksimalno vreme leta od četiri sata, najveća brzina mu je 950 kilometara na čas, a brzina krstarenja od 859-900 kilometara na sat.