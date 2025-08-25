NETANJAHU NAJAVIO MOGUĆE POVLAČENJE VOJSKE SA JUGA LIBANA: Izraelski premijer reagovao na odluku Bejruta da razoruža ekstemiste iz Hezbolaha do kraja godine
Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je danas da bi izraelska vojska mogla da počne da se povlači sa teritorije koju drži na jugu Libana nakon odluke vlasti u Bejrutu da razoruža militantnu grupu Hezbolah do kraja godine.
On je izjavio da, ukoliko Bejrut preuzme neophodne korake u razoružanju Hezbolaha, Izrael može da postepeno smanji broj vojnika na jugu Libana.
Izrael i Liban su postigli primirje, uz posredstvo SAD u novembru prošle godine, nakon čega su zvaničnici Hezbolaha saopštili da neće razgovarati o razoružanju te militantne grupe dok se Jerusalim ne povuče sa pet brda koje kontroliše u toj zemlji i zaustavi napade.
Bejrut je pod pritiskom Vašingtona da razoruža Hezbolah, koji ratuje sa Izraelom od oktobra 2023. godine, sa eskalacijom tenzija u septembru 2024. godine.
Objava o recipročnim merama Jerusalima stigla je nakon posete američkog izaslanika Toma Baraka Izraelu, a on je pokušao da podstakne Liban da nastavi sa razoružanjem Hezbolaha, čije su mnoge vođe poginule tokom sukoba.
Barak je tokom posete izjavio da je Vlada Libana obavila svoj deo posla, kao i da je "sada potrebno da Izrael poštuje taj ravnopravni stisak ruke".
Veliki delovi južnog i istočnog Libana su tokom rata potpuno uništeni, a Svetska banka je procenila štetu na oko 11 milijardi dolara, zbog čega bi Libanu u sanaciji bila potrebna međunarodna pomoć, koja bi takođe bila uslovljena razoružanjem Hezbolaha.
Rukovodstvo Hezbolaha je obećalo da se neće razoružati, sa obrazloženjem da ta odluka vlade u Bejrutu služi interesima Izraela.
Jerusalim je optužio Hezbolah da pokušava da obnovi vojne kapacitete, a ta grupa je od završetka rata povukla većinu svojih vojnika sa granice sa Izraelom.
U primirju nije jasno naznačeno kako treba posupati sa oružjem i objektima Hezbolaha, a grupa tvrdi da sporazum nalaže povlačenje samo sa pograničnog područja južno od reke Litani, dok Izrael i SAD insistiraju da ona treba da se razoruža širom Libana.
U sukobu Izraela i Hezbolaha je poginulo oko 4.000 ljudi.
(Kurir.rs/Beta-AP)