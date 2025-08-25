Slušaj vest

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je danas da bi izraelska vojska mogla da počne da se povlači sa teritorije koju drži na jugu Libana nakon odluke vlasti u Bejrutu da razoruža militantnu grupu Hezbolah do kraja godine.

On je izjavio da, ukoliko Bejrut preuzme neophodne korake u razoružanju Hezbolaha, Izrael može da postepeno smanji broj vojnika na jugu Libana.

Izrael i Liban su postigli primirje, uz posredstvo SAD u novembru prošle godine, nakon čega su zvaničnici Hezbolaha saopštili da neće razgovarati o razoružanju te militantne grupe dok se Jerusalim ne povuče sa pet brda koje kontroliše u toj zemlji i zaustavi napade.

Bejrut je pod pritiskom Vašingtona da razoruža Hezbolah, koji ratuje sa Izraelom od oktobra 2023. godine, sa eskalacijom tenzija u septembru 2024. godine.

Objava o recipročnim merama Jerusalima stigla je nakon posete američkog izaslanika Toma Baraka Izraelu, a on je pokušao da podstakne Liban da nastavi sa razoružanjem Hezbolaha, čije su mnoge vođe poginule tokom sukoba.

Barak je tokom posete izjavio da je Vlada Libana obavila svoj deo posla, kao i da je "sada potrebno da Izrael poštuje taj ravnopravni stisak ruke".

Veliki delovi južnog i istočnog Libana su tokom rata potpuno uništeni, a Svetska banka je procenila štetu na oko 11 milijardi dolara, zbog čega bi Libanu u sanaciji bila potrebna međunarodna pomoć, koja bi takođe bila uslovljena razoružanjem Hezbolaha.

Rukovodstvo Hezbolaha je obećalo da se neće razoružati, sa obrazloženjem da ta odluka vlade u Bejrutu služi interesima Izraela.

Jerusalim je optužio Hezbolah da pokušava da obnovi vojne kapacitete, a ta grupa je od završetka rata povukla većinu svojih vojnika sa granice sa Izraelom.

U primirju nije jasno naznačeno kako treba posupati sa oružjem i objektima Hezbolaha, a grupa tvrdi da sporazum nalaže povlačenje samo sa pograničnog područja južno od reke Litani, dok Izrael i SAD insistiraju da ona treba da se razoruža širom Libana.

U sukobu Izraela i Hezbolaha je poginulo oko 4.000 ljudi.