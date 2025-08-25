Slušaj vest

Do tog zaključka su došli ruski istražitelji, koji su takođe utvrdili da su njegova "herojska" dela bila lažna, piše Komersant.

Potpukovnik Konstantin Frolov - poznatiji kao "Egzekutor" zbog svoje reputacije visokokvalifikovanog snajperiste - identifikovan je kao organizator masovne vojne prevare u kojoj je učestvovalo 35 oficira i vojnika elitne ruske snajperske jedinice, koja je deo čuvene 83. vazdušno-desantne brigade.

Konstantin Frolov Foto: Društvene Mreže

Pripadnici te jedinice su namerno ranjavali jedni druge da bi od komande dobili gotovo 2,5 miliona dolara u znak pomoći države.

Ali to je bio samo vrh ledenog brega u otkrivanju istine koja stoji iza vojnog dosijea potpukovnika Frolova - uključujući i njegove tvrdnje da je ubio desetine ukrajinskih vojnika i da je sedam puta ranjen tokom rata, objavio je ruski list.

Tridesetdevetogodišnji oficir je bio miljenik medija, i prošle godine se pojavio u snimku ruskog Ministarstva odbrane:

- Od detinjstva, dužnost i čast za mene nisu bile prazne reči. Oduvek sam želeo da budem vojnik i to sam i postao - rekao je Frolov prošle godine.

Konstantin Frolov Foto: Društvene Mreže

U drugom televizijskom segmentu, Frolov je ispričao grandioznu priču o spasavanju - pa čak i usvajanju - mlade devojčice ranjene tokom ukrajinskog granatiranja, priču za koju se sada veruje da je čista fikcija.

- Podigao sam je i nosio, a ona je rekla: "Čiko, spasitelju moj, krvariš". Pogledao sam dole i video da sam prekriven krvlju - prisećao se "Egzekutor" pred kamerama.

Frolov je prvi put kritikovan prošlog juna, nakon što je uzbunjivač prijavio ruskim vlastima prevaru sa lažnim povredama, što je podstaklo istragu.

Konstantin Frolov Foto: Društvene Mreže

Ubrzo nakon toga, Frolov je priznao da je tražio od svojih vojnika da pucaju na njega - ali da ne ciljaju vitalne organe.

Takođe, nije se libio da izda sve svoje borce i saučesnike kako bi postigao nagodbu o priznanju krivice sa tužiocima.

"Egzekutor" je tražio da se vrati na front u Ukrajini, ali ga je Kremlj navodno odbio. Bivši oficir se sada suočava sa optužbama za prevaru velikih razmera, podmićivanje, ilegalnu trgovinu oružjem i municijom i eksplozivnim napravama.

Ova složena šema je sprovedena kako bi se dobile isplate u iznosu od 3 miliona rubalja po osobi, oko 40.000 dolara - i plaćeno odsustvo sa fronta.

Povrede su takođe poslužile kao razlog da komandanti insistiraju na dodeli medalja za hrabrost.

Frolov je odlikovan sa četiri "Ordena za hrabrost", najvišim odlikovanjem za nesebična dela, a takođe je odlikovan i sa dve medalje za hrabrost i odvažnost.