Turisti koji su pravili selfije uspeli su da potope gondolu u venecijanskom kanalu nakon što su izgubili ravnotežu na brodu, poslavši i sebe i gondolijera u vodu, izvestila je italijanska novinska agencija Ansa.
TURISTI OPET NAPRAVILI HAOS U VENECIJI: Zbog gluposti prevrnuli gondolu, grčevito se držali za rešetke da ne potonu
Incident se dogodio u unutrašnjem kanalu u Veneciji, bez ikakvih posledica po učesnike, koji su morali da se drže za obližnje usidrene čamce ili rešetke prozora nekih zgrada da bi ostali na površini.
Video snimci su se brzo proširili društvenim mrežama.
Sličan incident dogodio se u maju na Velikom kanalu u Veneciji, samo nekoliko metara od mosta Rijalto.
Tom prilikom, turisti su takođe izgubili ravnotežu na gondoli kako bi napravili selfije. Gondolijer je takođe završio u vodi. Scena se odvijala pred mnogim turistima i snimile su je gradske kamere.
