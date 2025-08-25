NA RUSKOJ TELEVIZIJI PUŠTEN ZABRANJEN VIDEO: Čitava nacija više od tri sata gledala snimke koje je Putin skrivao! (FOTO/VIDEO)
Ruski "sajber partizani" su navodno hakovali rusku televiziju i emitovali snimke koji su otkrili detalje sa fronta u Ukrajini, kao i pojedine o unutrašnjoj situaciji u zemlji, rekao je izvor iz Ukrajinske vojno-obaveštajne službe (HUR) za list "Kijev Independent".
Video koji prikazuje rusku krizu sa gorivom, nestašicu vode u okupiranim delovima Donjecke oblasti, ukrajinske napade na rafinerije nafte i vojne gubitke Rusije, navodno je emitovan istovremeno na 116 televizijskih kanala na Dan nezavisnosti Ukrajine.
Prekinuto emitovanje na ruskim televizijama
- Tri i po godine rata su prošle, a ruski predsednik Vladimir Putin nije u potpunosti osvojio nijedan ukrajinski region. Ukrajina ostaje nezavisna - navodi se u videu.
Izvor "Kijev Independenta" tvrdi da su "lokalni sajber partizani" takođe blokirali pristup administratorima provajdera, što im je otežalo prekid emitovanja ovog sadržaja.
Navodno je najmanje 50.000 gledalaca u Moskvi i drugim ruskim regionima videlo snimak u trajanju od više od tri sata. Prenos se pojavio i na aplikacijama preko Apple Store-a, Google Play-a, Smart TV-a i drugih kablovskih mreža.
Hakeri često izvode napade
Ukrajinski hakeri takođe redovno napadaju ruske onlajn platforme otkako je Rusija započela invaziju na Ukrajinu 2022. godine.
U julu su, kako se navodi, sajber stručnjaci iz HUR-a izvršili veliki sajber napad na mrežnu infrastrukturu ruskog energetskog giganta Gasproma, uzrokujući značajne poremećaje.
(Kurir.rs/Kyiv Independent/Preneo: V.M.)