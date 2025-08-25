Slušaj vest

Ruski "sajber partizani" su navodno hakovali rusku televiziju i emitovali snimke koji su otkrili detalje sa fronta u Ukrajini, kao i pojedine o unutrašnjoj situaciji u zemlji, rekao je izvor iz Ukrajinske vojno-obaveštajne službe (HUR) za list "Kijev Independent".

1/2 Vidi galeriju Hakerski napad na rusku državnu televiziju. Cela nacija više od tri sata gledala snimke sa fronta i kompromitujući sadržaj o Kremlju i Putinu. Foto: x

Video koji prikazuje rusku krizu sa gorivom, nestašicu vode u okupiranim delovima Donjecke oblasti, ukrajinske napade na rafinerije nafte i vojne gubitke Rusije, navodno je emitovan istovremeno na 116 televizijskih kanala na Dan nezavisnosti Ukrajine.

Prekinuto emitovanje na ruskim televizijama

- Tri i po godine rata su prošle, a ruski predsednik Vladimir Putin nije u potpunosti osvojio nijedan ukrajinski region. Ukrajina ostaje nezavisna - navodi se u videu.

Izvor "Kijev Independenta" tvrdi da su "lokalni sajber partizani" takođe blokirali pristup administratorima provajdera, što im je otežalo prekid emitovanja ovog sadržaja.

Navodno je najmanje 50.000 gledalaca u Moskvi i drugim ruskim regionima videlo snimak u trajanju od više od tri sata. Prenos se pojavio i na aplikacijama preko Apple Store-a, Google Play-a, Smart TV-a i drugih kablovskih mreža.

Hakeri često izvode napade

Ukrajinski hakeri takođe redovno napadaju ruske onlajn platforme otkako je Rusija započela invaziju na Ukrajinu 2022. godine.