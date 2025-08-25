TAJLAND KUPUJE ŠVEDSKE GRIPENE: Za četiri borbena aviona koji će zameniti zastarele američke F-16 platiće 480 miliona evra (FOTO)
Tajland će kupiti četiri borbena aviona - lovca Gripen od švedske kompanije Saab za 480 miliona evra, saopštio je danas taj proizvođač.
Tajlandsko ratno vazduhoplovstvo je u junu objavilo nameru da kupi Saab JAS 39 Gripen E/F kako bi zamenili američke F-16 A/B kupljene 1980-ih.
"Tajland je već dobro uspostavljeni operater Gripena i prepoznaje snage Gripena za Kraljevske tajlandske oružane snage. Tajland je izabrao najmoderniji borbeni avion na tržištu za izgradnju svoje sledeće generacije strateških i nezavisnih sposobnosti", rekao je izvršni direktor Saab Mikael Johanson.
Ugovor je potpisan tokom posete Švedskoj načelnika Generalštaba Ratnog vazduhoplovstva Tajlanda Punpakdija Patanakula.
Ovaj ugovor pokriva četiri aviona koja će biti isporučena između 2025. i 2030. godine.
Saab je takođe potpisao sporazum sa tajlandskom vojskom, kojim se predviđa "veliki transfer odbrambenih tehnologija i industrijska saradnja".
Švedski parlament je ovlastio vladu da zaključi sporazume sa Tajlandom o prodaji do 12 Gripena E/F, navela je vlada u posebnom saopštenju.
Tajland trenutno koristi 11 starijih Gripena, kao i desetine F-16.
Pored Švedske i Tajlanda, Gripen je prodat Češkoj, Mađarskoj, Južnoj Africi i Brazilu.
(Beta-AFP)