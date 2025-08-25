Slušaj vest

Tajland će kupiti četiri borbena aviona - lovca Gripen od švedske kompanije Saab za 480 miliona evra, saopštio je danas taj proizvođač.

Tajlandsko ratno vazduhoplovstvo je u junu objavilo nameru da kupi Saab JAS 39 Gripen E/F kako bi zamenili američke F-16 A/B kupljene 1980-ih.

"Tajland je već dobro uspostavljeni operater Gripena i prepoznaje snage Gripena za Kraljevske tajlandske oružane snage. Tajland je izabrao najmoderniji borbeni avion na tržištu za izgradnju svoje sledeće generacije strateških i nezavisnih sposobnosti", rekao je izvršni direktor Saab Mikael Johanson.

Ugovor je potpisan tokom posete Švedskoj načelnika Generalštaba Ratnog vazduhoplovstva Tajlanda Punpakdija Patanakula.

Gripen Foto: Profimedia

Ovaj ugovor pokriva četiri aviona koja će biti isporučena između 2025. i 2030. godine.

Saab je takođe potpisao sporazum sa tajlandskom vojskom, kojim se predviđa "veliki transfer odbrambenih tehnologija i industrijska saradnja".

Švedski parlament je ovlastio vladu da zaključi sporazume sa Tajlandom o prodaji do 12 Gripena E/F, navela je vlada u posebnom saopštenju.

Tajland trenutno koristi 11 starijih Gripena, kao i desetine F-16.

Pored Švedske i Tajlanda, Gripen je prodat Češkoj, Mađarskoj, Južnoj Africi i Brazilu.

(Beta-AFP)

