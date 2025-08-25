Slušaj vest

Ruske snage napreduju kod sela Sobolivka u blizini Kupjanska, izvestila je grupa za praćenje rata DeepState, a prenosi ukrajinski Gwara Media.

Sobolivka se nalazi zapadno od Kupjanska, a oko jedan kilometar južno od nje prolazi autoput H-26 koji povezuje grad sa ostatkom Harkovske oblasti, što je jedina logistička veza.

Pokušaji opkoljavanja Kupjanska Rusi od proleća 2025. nastoje da opkole Kupjansk. Napadaju sa severa i severozapada grada, prema autoputu Ševčenkove - Kupjansk, u nastojanju da preseku jedini logistički put za Ukrajinu, kao i sa istoka, gde pokušavaju da pređu reku Oskil sa teškom vojnom opremom.

Diverzantske grupe u Kupjansku

Gwara Media je ranije izvestio o prisustvu više ruskih vojnika u i oko Kupjanska, navodeći da ruske diverzantske grupe već deluju u gradu. Lokalni zvaničnici Kupjanska i Harkovske oblasti tvrde, međutim, da u gradu nema ruskih diverzantsko-izvidničkih grupa.

Strategija delimičnog opkoljavanja