Veliki požari su izbili na Sitoniji, pa su zatvoreni putevi na Halkidikiju, a saobraćaj je zatvoren, pa se vozila preusmeravaju na druge puteve.
BESNE STRAVIČNI POŽARI NA SITONIJI! Zatvoreni putevi na Halkidikiju, zabranjen saobraćaj, evo gde da vozite! (MAPA)
Zbog požara došlo je do izmena u saobraćaja na deonici magistralnog puta Nea Mudanija na Sitoniji (Halkidiki) u Grčkoj.
Kako prenosi stranica Nikana.gr, konkretno, vozila koja se kreću ka Sitoniji preusmeravaju se na raskrsnicu Gerakinis u pravcu Poligirosa, a vozila koja se kreću ka Nea Mudaniji preusmeravaju se na raskrsnicu u Nikitiju u pravcu Metagici.
Vozači se mole da budu posebno oprezni i da poštuju uputstva saobraćajnih policajaca.
Požar je izbio na padinama puta od Metamorfozisa do Nikitija.
Prema podacima Vatrogasne službe, nijedno naseljeno područje nisu ugroženo.
U gašenju požara učestvuje 14 vozila sa 35 vatrogasaca.
(Kurir.rs/Nikana.gr/Preneo: V.M.)
