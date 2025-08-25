Slušaj vest

Zbog požara došlo je do izmena u saobraćaja na deonici magistralnog puta Nea Mudanija na Sitoniji (Halkidiki) u Grčkoj.

Kako prenosi stranica Nikana.gr, konkretno, vozila koja se kreću ka Sitoniji preusmeravaju se na raskrsnicu Gerakinis u pravcu Poligirosa, a vozila koja se kreću ka Nea Mudaniji preusmeravaju se na raskrsnicu u Nikitiju u pravcu Metagici.

Vozači se mole da budu posebno oprezni i da poštuju uputstva saobraćajnih policajaca.

Požar je izbio na padinama puta od Metamorfozisa do Nikitija.

Prema podacima Vatrogasne službe, nijedno naseljeno područje nisu ugroženo.

U gašenju požara učestvuje 14 vozila sa 35 vatrogasaca.

(Kurir.rs/Nikana.gr/Preneo: V.M.)

