Majka i očuh iz američke države Oklahoma suočavaju se sa ozbiljnim optužbama za zanemarivanje deteta nakon što se njihova jedanaestogodišnja ćerka porodila kod kuće ovog meseca.

Dastin Voker (34) i Šeri Voker (33) optuženi su da nisu pružili nadzor ili medicinsku negu svojoj ćerki nakon što se porodila u Maskogiju 16. avgusta. Pomoćnica okružnog tužioca Dženet Hatson rekla je za da par tvrdi da nisu imali pojma da je devojčica trudna.

Međutim, sudski dokumenti navode da je dete bilo u 36. nedelji trudnoće. Jedanaestogodišnjakinja nije dobila nikakvu prenatalnu negu i nije bila kod lekara više od godinu dana. Nakon što se porodila kod kuće, hitno je prebačena u bolnicu.

- Bila sam užasnuta kada sam saznala da se jedanaestogodišnja devojčica porodila, a da nije imala nikakvu medicinsku negu i da niko nije bio uz nju - rekla je Hatson i dodala:

- Ovo dete je traumatizovano. Prošla je kroz strašnu muku. Mislim, ne samo da je zatrudnela u tim godinama, već se porodila kod kuće bez ikakve medicinske pomoći. To će je obeležiti do kraja života - dodala je.

Hatson je takođe pokrenula mogućnost da su devojčica i njena braća i sestre školovani kod kuće, a ne pohađali redovan obrazovni sistem. Sva deca su oduzeta od roditelja. Njihova baka Mišel tvrdi da niko u porodici nije znao za trudnoću.

- Pričaju o mojoj ćerki i zetu kao da su čudovišta - rekla je..

Roditelji su trenutno u pritvoru. „Staratelji su u zatvoru okruga Maskogi. I njoj i njemu pdređena je kaucija od 100.000 dolara. Očekujem da će uskoro biti podignute dodatne optužnice“, dodala je Hatson.

Njihovo pojavljivanje na sudu je zakazano za 3. septembar.

Dok vlasti čekaju rezultate testa očinstva kako bi se utvrdilo ko je otac novorođenčeta, advokatica Hatson je podsetila javnost na važnost prijavljivanja sumnje na zanemarivanje deteta.