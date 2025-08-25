Slušaj vest

Vagner, ozloglašena ruska plaćenička grupa poznata po neuspeloj pobuni protiv Moskve i optužbama za teška zlostavljanja civila, u Africi je zamenjena drugom ruskom paravojnom formacijom.

Njegov naslednik, tvrde stručnjaci, jeste Afrički korpus, koji se nalazi pod direktnom kontrolom Kremlja, piše CNN.

Rusija jača uticaj u Africi

Godinama je Vagner bio glavno vojno sredstvo Moskve u Sahelu, polusušnoj regiji zapadne i severno-središnje Afrike. Međutim, nakon Vagnerovog povlačenja iz velikih delova regiona pogođenih državnim udarima i oružanim pobunama, Kremlj sada želi da uspostavi kontrolisanu, ali i dalje nezvaničnu vojsku koja će zauzeti njegovo mesto.

Ovaj potez dolazi u trenutku kada Rusijaširi svoj uticaj širom Afrike. Na rusko-afričkom samitu 2023. godine Putin je otkrio da je Moskva sklopila sporazume o vojno-tehničkoj saradnji sa više od 40 afričkih zemalja, kojima isporučuje širok spektar oružja i opreme.

Tako je popunjena praznina koju su ostavile zapadne trupe proterane iz nekoliko zemalja Sahela usled rastućeg antizapadnog raspoloženja.

Afrički korpus pod kontrolom Ministarstva odbrane

Za razliku od nezavisnog Vagnera, Afrički korpus stavljen je pod okrilje ruskog Ministarstva odbrane, kako stoji na zvaničnom Telegram kanalu grupe.

Čine ga elitni komandanti ruske vojske, a pri zapošljavanju prednost imaju sadašnji i bivši Vagnerovi borci. Operativci Afričkog korpusa već učestvuju u borbama zajedno sa vojskom Malija.

Vagner je u junu objavio da napušta Mali posle troipogodišnje misije, a sličan odlazak pominje se i u Centralnoafričkoj Republici (CAR), koja je bila centar njihove aktivnosti u Africi.

Tamo Vagner deluje od 2018. godine i pripisuje mu se sprečavanje kolapsa države nakon povlačenja francuskih trupa 2022.

Finansiranje i ekonomski interesi

Ranije ovog meseca, vojni zvaničnici CAR-a izjavili su za AP da je rusko Ministarstvo odbrane zatražilo da Afrički korpus zameni Vagner, a da se njegove usluge plaćaju gotovinom.

Vlada CAR-a je, prema opozicionom poslaniku Martinu Zigueleu, Vagnerove usluge plaćala na "izuzetno skriven i diskretan način".

Istrage CNN-a otkrile su da su kompanije povezane sa pokojnim vođom Vagnera, Jevgenijem Prigožinom, dobile koncesije za eksploataciju zlata i dijamanata u CAR-u.

Afrički korpus već je raspoređen i u Nigeru i Burkini Faso, zemljama pod kontrolom vojnih hunta.

Strateško rebrendiranje Moskve

Ruski potez zamene Vagnera mogao bi biti "strateško rebrendiranje Moskve", smatra Heni Nsaibia, viši analitičar u projektu ACLED.

Prema njegovim rečima, posle pobune i smrti Prigožina, Rusija pokušava da konsoliduje svoje vojne aktivnosti u inostranstvu pod državnom kontrolom, brišući Vagner brend ali zadržavajući njegove funkcije pod imenom Afričkog korpusa.

Dodaje da Moskva ovim može da se distancira od narativa o plaćenicima, dok istovremeno zadržava snažnu vojnu prisutnost u regionu. Time Kremlj dobija i veću kontrolu nad operacijama, potencijalnu međunarodnu legitimnost, kao i manji pravni i reputacijski rizik.

Optužbe za kršenje ljudskih prava

Vagner se suočavao sa brojnim optužbama za kršenje ljudskih prava, zbog čega ga je sankcionisala i Evropska unija. Stručnjaci UN-a pozvali su na nezavisnu istragu navodnih zločina koje su počinili Vagner i malijska vojska, naglašavajući da "nedostatak transparentnosti stvara klimu terora i nekažnjivosti".

Podeljena mišljenja o Vagnerovom uticaju

Mišljenja o Vagnerovoj ulozi u Africi su podeljena. Bezbednosni konsultant Mamadou Adje smatra da grupa nije donela napredak.

- Ne vidim kako je Vagner doprineo u borbi. Otkako su došli, džihadisti su se proširili Malijem, Burkinom Faso i Nigerom, uz brojne civilne žrtve.

S druge strane, Nsaibia smatra da je Vagner ipak pomogao malijskoj vojsci da ostvari određene taktičke i strateške pobede.

Bezbednosna kriza u Sahelu

Uprkos tome, UN delegati su nedavno izvestili Savet bezbednosti da se bezbednost u Sahelu "rapidno pogoršava". Ahuna Eziakonva iz UNDP-a upozorila je da su problemi u regionu "izvan kapaciteta nacionalnih vlada" i da svaka spoljašnja pomoć mora biti "dobronamerna".