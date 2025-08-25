Slušaj vest

Donjecka regija na istoku Ukrajinedugo je na meti Moskve, a navodno je Vladimir Putinspreman da zamrzne rat u zamenu za potpunu kontrolu nad njom.

Rusija već kontroliše 70 odsto Donjecka i gotovo celu susednu Lugansku oblast, te polako, ali postojano napreduje, piše BBC.

Humanitarna misija na prvoj liniji fronta

U gradu Dobropilja, samo osam kilometara od ruskih položaja, humanitarni volonteri Lark i Varija izvode misiju spasavanja bolesnih, starijih i dece. U oklopnom vozilu opremljenom ometačima za dronove, jure brzinom od 130 km/h putem skrivenim zelenom mrežom od pogleda iz vazduha.

Ulice grada su gotovo puste, a preostali stanovnici izlaze samo po najnužnije zalihe. Ruski napadi svakodnevno ostavljaju trag na svakoj zgradi, a grad je već nedelju dana bez vode.

Strah i beg iz razorenog grada

Prošle nedelje manje grupe ruskih vojnika probile su odbranu oko grada, što je izazvalo strah da bi takozvani ukrajinski "pojas tvrđava" mogao da se uruši. Iako su ukrajinske vlasti poslale pojačanja i stabilizovale situaciju, većina stanovnika smatra da je došlo vreme da se ode.

Lark (31), Nemac, i Varija (19), Ukrajinka, koji rade za organizaciju Universal Aid Ukraine, u poslednjih pet dana obavili su desetine putovanja kako bi evakuisali ljude.

Svedočanstvo preživelih

Na pragu svoje zgrade čeka ih 56-godišnji Vitalij Kaliničenko.

- Svi moji prozori su razbijeni, pogledajte, svi su izleteli na drugom spratu. Ja sam jedini ostao - govori dok pokazuje povređenu nogu.

Ranu je zadobio kada se nekoliko noći ranije dron srušio u krater iza njegovih ruža.

Dok se tim sprema za polazak, Lark primećuje dron iznad glave i svi ponovo beže u zaklon. Njegov ručni detektor pokazuje više ruskih bespilotnih letelica u blizini.

Spasavanje u poslednjem trenutku

Pre odlaska, volonteri moraju da izvuku još jednu porodicu. Dok Lark odlazi po njih, odjekuje niz eksplozija. Vraća se s novim evakuisanima i, dok su dronovi još u vazduhu, izlaze iz grada brže nego što su ušli.

U konvoju za evakuaciju nalazi se i 31-godišnji Anton. Majka mu je ostala, plakala je dok je odlazio. Za njega i mnoge druge, ovo je možda poslednji put da vide svoje domove.

Na pitanje da li Ukrajina treba da prepusti Donbas, Anton odgovara: "Moramo sesti za pregovarački sto i na kraju rešiti ovaj sukob na miran način. Bez krvi, bez žrtava."

Različita viđenja budućnosti Donbasa

Za razliku od Antona, 19-godišnja Varija ima drugačije mišljenje.

- Nikada ne možemo verovati Putinu ili Rusiji, šta god oni govorili, a mi imamo iskustva s tim. Ako im damo Donbas, to neće ništa zaustaviti, već će Rusiji samo dati više prostora za novi napad.

Cena odbrane Donbasa

Situacija u Donbasuza Ukrajinu postaje sve opasnija. Cena odbrane meri se životima i udovima ukrajinskih vojnika.

U poljskoj bolnici Nacionalne garde, medicinari 14. operativne brigade rade noću, jer se samo tada mogu bezbedno izvlačiti ranjeni i poginuli. Ruski gubici jesu znatno veći, ali Rusija ima daleko veći kapacitet da ih podnese.

Ranjeni pristižu jedan za drugim, s teškim povredama od gelera i dronova. Jednog vojnika trebalo je izvlačiti dva dana i tri puta pokušavati zbog intenziteta borbi.

Stariji poručnik Dima, 42-godišnji hirurg, krpi ranjenike kako bi ih stabilizovao za transport u glavnu bolnicu.

- Teško je jer znam da mogu da učinim više, ali nemam vremena - priznaje.

Na pitanje da li treba predati Donbas radi mira, odgovara: "Moramo da zaustavimo rat, ali ne ovako. Želimo nazad svoju teritoriju, svoje ljude i moramo da kaznimo Rusiju za ono što su učinili."

Novi bedemi i neizvesna budućnost

Na izlasku iz regije, kraj polja kukuruza i suncokreta, kilometri bodljikave žice, duboki rovovi i betonske piramide "zmajevih zuba" svedoče o pripremama za odbranu. Veruje se da Rusija ima preko 100.000 vojnika u pripravnosti.