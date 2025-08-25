Slušaj vest

Kada je Džeremi Evans (39) krenuo u lov na divlje ovce u kanadske Stenovite planine 2018. godine, nije mogao ni da zamisli da će se suočiti sa smrću.

Napad grizlija promenio mu je život iz korena, ostavljajući ga sa teškim povredama i traumama. Danas, Džeremi priča svoju priču kako bi inspirisao druge i podigao svest o posttraumatskom stresnom poremećaju (PTSP).

Džeremi je bio na planinskoj padini kada je primetio mladunče grizlija i odmah se zapitao gde je majka. Sekund kasnije, čuo je pucanje grane iza sebe i ugledao medvedicu kako juri prema njemu. Nije imao vremena ni da dohvati pušku, pokušao je da se odbrani ruksakom i pesnicama, ali napad je bio nemilosrdan.

Džeremi se prisetio kako mu je životinja otkinula levu stranu lica 'jednim zamahom šape' i žvakala mu glavu 'poput psa koji glođe kost'.

- Moje levo oko je visilo je iz duplje. Bilo je okrenuto prema dole. Da bih stvarno video, morao sam ili da podignem oko ili da zabacim glavu unazad - priseća se Džeremi i dodaje:

- Sećam se da sam opipao lice i ništa nije bilo na svom mestu. Vilica mi je visila na levoj strani i svi zubi su mi bili otkriveni.

Džeremijevo lice bilo je toliko uništeno da je skupljao komadiće mesa sa zemlje.

- Sećam se kada sam osetio komad mesa i dlake, to je bio deo moje desne strane temena, moj skalp na zemlji - priseća se Džeremi.

Nakon što je medvedica otišla, Džeremi je pokušao da se ubije, ali puška nije opalila. To ga je nateralo da pokuša da se spasi. Uz neverovatnu snagu volje, uspeo je da se spusti niz planinu, iako je pretrpeo dodatne povrede prilikom pada.

Džeremi je nekako stigao do kampa, gde je ostavio oproštajnu poruku supruzi, a zatim nastavio do svog vozila. Vozio je 22 kilometra do najbližeg odmarališta, gde je konačno dobio pomoć. Proveo je pet nedelja u bolnici, prošao kroz dve operacije od po 13 sati i ukupno 20 hirurških zahvata.

Džeremi je napisao knjigu „Mauled“ u kojoj dokumentuje svoje iskustvo i sada putuje svetom kao motivacioni govornik. Priča Džeremija Evansa nije samo svedočanstvo o preživljavanju, već i o ljudskoj snazi i volji za životom.