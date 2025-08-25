Slušaj vest

Dva leša, otkrivena u razmaku od dve nedelje na smetlištu u Saragosi, uznemirila su španske vlasti.

Otkrivena su 25. aprila i 8. maja, ali su tek sada istražitelji uspeli da utvrde da su žrtve bili Rumuni i da su umrli nasilnom smrću. Građanska garda nastavlja da istražuje slučajeve na Centru za preradu urbanog otpada u Saragosi (CTRUZ).

Nije isključeno da su smrti dvojice Rumuna međusobno povezane.

Prvi leš pronađen je 25. aprila. Više radnika iz Centra za preradu urbanog otpada u Saragosi podiglo je uzbunu kada su pronašli beživotno telo jednog muškarca. Telo je, navodno, bilo prekriveno komadom odeće. Samo nekoliko dana kasnije, u četvrtak 8. maja, radnici istog smetlišta doživeli su novo neprijatno iznenađenje kada su pronašli drugi leš na pokretnoj traci smetlišta u Saragosi.

Ovog puta, drugi leš je imao više pocepanih komada odeće.

Oba leša stigla su iz kompleksa za preradu urbanog otpada (CTRUZ) u Saragosi, u ruralnom naselju La Kartuha. 

Leševe je preuzelo Bratstvo Hristove krvi i prevezlo ih u Institut za sudsku medicinu u Aragonu na obdukcije. Nakon obdukcija, tela su prebačena u Rumuniju, njihovu zemlju porekla.

Istrage se vode u različitim sudovima, jer se ne može uspostaviti direktna veza između dve smrti, pre svega zato što forenzički stručnjaci još nisu utvrdili prirodu smrti.

(Kurir.rs/Observator news/Telegraf)

Ne propustitePlanetaHOROR NA LETU ZA RIM! Putnici vrištali, molili Boga da ne umru! Sve se treslo, scena kao iz najgoreg košmara (VIDEO)
shutterstock-1908849307.jpg
PlanetaNAJGORA SEZONA POŽARA U ISTORIJI EU! Izgorelo više od MILION hektara zemlje! Stradao veliki broj ljudi, a tu nije kraj STRAHOTAMA! (FOTO)
x02 Costas Synetos.jpg
PlanetaSTRAVIČNI POŽARI PUSTOŠE ŠPANIJU I PORTUGAL! Izgorelo MILION hektara šuma, Evropa će dugo pamtiti PAKLENI AVGUST! (VIDEO)
Fotografije požara: U Španiji i Portugalu izgorelo milion hektara šuma!
PlanetaHITNO ZATVORENA CELA PLAŽA U ŠPANIJI ZBOG "NAJLEPŠEG UBICE"! Turisti došli na odmor, a zabranjeno im kupanje, ZAVLADALA OPŠTA PANIKA (FOTO/VIDEO)
profimedia-0926868243.jpg