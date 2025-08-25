Slušaj vest

Po nalogu američkog predsednika Donalda Trampa više od 2.200 vojnika raspoređeno je na ulicama Vašingtona, kako bi se sprečio kriminal i sredila situacija sa beskućnicima. Pripadnici Nacionalne garde će biti u potpunosti naoružani iako su predstavnici administracije, Pentagona i vojske, tvrdili da ove snage neće nositi oružje.

Iako je stopa kriminala smanjena u odnosu na 2023. i 2024. godinu, to nije sprečilo prvog čoveka Bele kuće da pojača prisustvo vojske na ulici glavnog grada, a u planu je postavljenje Nacionalne garde i u Čikagu i Baltimoru.

Foto: Kurir Televizija

Gajović: Tramp primenjuje svoja predizborna obećanja

- Ako se setimo predizbornih obećanja i onoga što je u predizbornom delu za trku za Belu kuću nagovestio on je žestoko rekao da će se obračunavati sa kriminalom sa narkoticima sa svima onima koji nelegalno borave u Americi i to je neka da kažemo posle nekoliko meseci, koliko je on u Beloj kući, potpuno je jasno da on primenjuje ono što je i rekao - kaže Saša Gajović, novinar i publicista.

Kada je najavio odluku Tramp je poručio da se poziva na savezni zakon, Section 12406 koji predsedniku dozvoljava raspoređivanje Nacionalne garde u slučaju invazije ili da bi se omogućilo sprovođenje zakona.

Tramp mobilisao gardu! Gajović: Predsednik primenjuje predizborna obećanja Izvor: Kurir televizija

- I to na određeni način stvara nesimpatije prema njemu, to se naročito odnosi na Čikago, koji mu inače nije preterano naklonjen i gde je već tamo gradonačelnik Čikaga rekao da se mane Tramp tih vojnih represija kojima preti itd. videćemo kako će to biti ali u sv slučaju brzo ne treba očekivati da će se smiriti situacija jer Tramp takav kakav je ima jednu notu tvrdoglavosti političke - dodaje Gajović.

Jedna od mera jeste i uklanjanje beskućnika sa ulica i njihovo smeštanje u ustanove za bolesti zavisnosti. Inače u Americi živi gotovo 8000.000 beskućnika za koje ne postoji socijalno rešenje.

Foto: Kurir Televizija

Antić: Ovo su ljudi koji su postali beskućnici jer nisu mogli da plate kredit

- Dobar deo tih beskućnika su ljudi koji su imali stanovanje ali nisu mogli da plate morgidz, loan, kredit, bili su prosto izbačeni, krvoločan je taj kapitalistički sistem tamo u određenim državama, ako ne platite rentu dve nedelje imaju pravo da vas izbace na ulicu. Takođe, isto morate znati da u Amarici nije ista socijalna politika, to znači da neke države i neki gradovi samo donose odluku koliki deo poreza će ići na socijalu koliko na individualna neka prava i slobode. Tako da ako govorimo o beskućnicima širom većih gradova to je često u nadležnosti lokalnih opština, municipala, ne često i federalne države - kaže ekonomista, Nemanja Antić.

Prema mišljenju poznavalaca prilika u Americi postoje tzv plavi gradovi kojima upravljaju demokrate i koji zbog individualnih prava dozvoljavaju da se beskućnici svuda neseljavaju, isto tako prema mišljenju analitičara Tramp se više bavi spoljnom politikom, pa je zanemario spostveno dvorište.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs