Slušaj vest

Danas popodne izbio je veliki požar u luci u Hamburgu, najvećoj u Nemačkoj.

Gust crni oblak dima iznad Hamburga može se videti kilometrima daleko.

Eksplozije u skladištu pokrenule su veliku policijsku i protivpožarnu uzbunu u gradu, parališući nekoliko naselja i auto-puteva tokom špica.

Požar u Hamburgu Foto: Printscreen/X

U 15:31 prijavljen je požar u skladištu. Navodno se zapalio automobil u brodarskoj kompaniji. Čule su se eksplozije iz plinskih boca, koje navodno sadrže azot-oksid.

Prema nepotvrđenim informacijama u požaru ima povređenih.

Portparol policije rekao je da su delovi ruševina leteli sve do autoputa, te da u tom području ima i povređenih.

Požar je, izgleda, zahvatio najmanje još jednu halu.

Vatrogasci su na terenu sa više ekipa i dizalicama, ali zbog letećih krhotina još nisu mogli da priđu samom požarištu. Navodno je pogođeno i jedno interventno vozilo.

Reporterima i policiji sa lica mesta potvrđeno je da su delovi pogodili i vozila u pokretu. Prema dosadašnjim informacijama, broj žrtava je manji od deset.

(Kurir.rs/Bild.de)

Ne propustitePlanetaNEMAČKA POLICIJA I DALJE TRAGA ZA KENANOM ZBOG PUCNJAVE Privedena njegova supruga iz BiH! Od prostrelnih rana muškarac preminuo na mestu
Screenshot 2025-08-23 154058.png
PlanetaSTRAŠNO! TINEJDŽER UBIO POLICAJCA! Dvoje male dece ostalo bez oca
Screenshot 2025-08-24 182229.png
PlanetaNEMAČKA NA NOGAMA, TRAŽE KENANA MEHOVIĆA! Ubio je jednu osobu i pobegao sa ženom: "Ne prilazite mu"
Screenshot 2025-08-23 154058.png
PlanetaVOJNI ZAPOVEDNICI AMERIKE I EVROPE KUJU PLANOVE ZA UKRAJINU: Evo šta je procurilo u javnost!
ukrajinska vojska 3.jpg