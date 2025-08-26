Slušaj vest

Vlada regiona Mursija upozorila je na epidemiju trovanja hranom koja je već pogodila više od 100 ljudi koji borave u hotelu Kavana u La Manga del Mar Menor, iako su trenutno samo dve osobe hospitalizovane i njihovo stanje nije ozbiljno.

Prema navodima same Vlade, medicinsko osoblje službe hitne pomoći 112 regiona Mursija poslato je na lice mesta kako bi pomoglo svim povređenima.

Prema izvorima iz Ministarstva zdravlja, trovanje hranom dogodilo se tokom ručka ove subote, a početni mikrobiološki rezultati hospitalizovanih pacijenata potvrdili su da je uzročnik salmonela.

Zbog velikog broja pogođenih, služba hitne pomoći mobilisala je pet jedinica da im pomogne na licu mesta, a ukupno 20 pacijenata je prebačeno na Odeljenje hitne pomoći bolnice Santa Lusija na procenu.

Svi oboleli su otpušteni osim dvoje, koji su pod posmatranjem. Čim su primili upozorenje o ovom trovanju, Služba za bezbednost hrane i zoonoze i Služba za epidemiološki nadzor Ministarstva zdravlja regiona Mursija započele su istragu „kako bi utvrdile specifično poreklo ovog virusa“, ​​objavile su lokalne novine.