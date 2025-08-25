Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas na konferenciji za novinare u Beloj kući da ruski lider Vladimir Putin odbija da se sastane sa Volodimirom Zelenskim jer mu se „ne sviđa“ ukrajinski predsednik.

Kada su ga novinari pitali zašto Putin izbegava sastanak, Tramp je kratko odgovorio: „Zato što mu se ne sviđa. Ne sviđa mu se.“

Tramp je takođe potvrdio da je razgovarao sa Putinom od sastanka sa ukrajinskim predsednikom i evropskim liderima u Beloj kući prošle nedelje.

„Da, jesam“, rekao je kada su ga novinari pitali da li je od tada imao bilo kakav kontakt sa ruskim liderom.

„Svaki razgovor sa njim je dobar razgovor. A onda, nažalost, neka bomba padne na Kijev ili negde drugde i ja se jako naljutim“, dodao je Tramp.

Podsetimo se da se Tramp 15. avgusta sastao sa Putinom na Aljasci, gde su obojica naznačili da je postignut napredak ka mogućem mirovnom sporazumu. Tada je američka administracija odustala od svog plana za nove sankcije Moskvi, a Putin je Trampu predstavio sopstvene uslove koji se u velikoj meri poklapaju sa ruskim ratnim ciljevima.

Tri dana kasnije, u Beloj kući je održan samit, kojem su, pored Trampa i Zelenskog, prisustvovali i evropski lideri. Tramp je upoznao skup sa ruskim zahtevima, a sve strane su se složile da bezbednosne garancije za Ukrajinu moraju biti sastavni deo svakog mogućeg sporazuma.

Dva dana kasnije, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da Moskva želi da uključi Kinu u pregovore, dok se protivi raspoređivanju stranih snaga u Ukrajini.