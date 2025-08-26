Slušaj vest

Britanski ministar spoljnih poslova Dejvid Lami početkom ovog meseca je otišao na pecanje sa potpredsednikom SAD Džej Di Vensom - i najbliže nekakvom ulovu sa njegove strane bila je ogromna kazna koju je zamalo platio zbog učinjenog prekršaja.

Lamiju je upućeno pisano upozorenje zbog pecanja bez dozvole, rekao je portparol britanske Agencije za životnu sredinu.

Prekršaj zakona bio je prilično sitan, ali je Lami mogao da dobije kaznu do 2.500 funti (3.380 dolara).

Lami, čiji je portparol sve opisao kao "administrativni propust", kupio je dozvolu za pecanje naknadno i sam se prijavio agenciji.

Lami je 8. avgusta ugostio Vensa i njegovu porodicu - koji su došli u Englesku na odmor - na svom seoskom imanju južno od Londona.

Dvojica muškaraca su se smejala i osmehivala dok je Vens davao, kako je Lami objasnio, savete za pecanje u Kentaki-stilu.

Izgleda da saveti nisu pomogli Lamiju da ulovi ribu.

"Jedini problem u našem posebnom odnosu je taj što su sva moja deca lovila ribu, ali ministar spoljnih poslova nije", rekao je Vens kasnije.

Agencija za životnu sredinu nije komentarisala da li je Vens imao dozvolu za pecanje, pozivajući se na pravila o zaštiti podataka.

Agencija je saopštila da je potvrdila da je Lami dobio upozorenje, jer ga je on i objavio.

U Engleskoj i Velsu, svako ko ima više od 13 godina mora imati dozvolu za ribolov u slatkoj vodi, tj. na rekama i na jezerima.