Slušaj vest

Tri osobe su poginule, a jedna je teško povređena nakon što se helikopter srušio na polje tokom časa letenja u blizini odmarališta na britanskom ostrvu Vajt, saopštila je policija.

Policija Hempšira i ostrva Vajt saopštila je da ne može da pruži nikakve dodatne informacije o žrtvama ili okolnostima incidenta.

Britanski mediji su objavili da je operater, Northumbria Helicopter, potvrdio da je jedan od njihovih aviona, model G-OCLV, bio uključen u nesreću tokom letačke obuke.

Policija je ranije danas saopštila da se helikopter srušio na polju u blizini turističkog grada Ventnor.

Služba hitne pomoći iz Hempšira i ostrva Vajt poslala je tim u pomoć. Portparol službe rekao je da je jedna osoba helikopterom prebačena u bolnicu.

(Kurir.rs/Sky news)

Ne propustitePlanetaOVE FOTOGRAFIJE LEDE KRV U ŽILAMA! Stižu upozorenja sa svih strana, ali ljudi uopšte ne mare! U velikoj su OPASNOSTI! (FOTO/VIDEO)
profimedia-1030570324.jpg
PlanetaPRELEPA PLAVUŠA POGINULA DAN NAKON RASKIDA SA DEČKOM: Skakala je padobranom, jedan koban potez je odveo u smrt! Otkrivena strašna istina (FOTO)
1111111.jpg
PlanetaOPASNI ALBANSKI UBICA ZAKUKAO IZ ZATVORA: U ćeliji uživa u luksuzu, kocka se i nosi PATIKE OD 600 EVRA! Krvnički likvidirao suparnika, a SMETA MU HRANA (FOTO)
albanski zatvorenik ubica.jpg
PlanetaBRITANIJA SPREMNA DA BRANI NEBO NAD UKRAJINOM?! London spreman da šalje vojsku za logističku podršku i obuku
eurofajter02.jpg