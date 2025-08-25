Slušaj vest

Stefan (21) i njegova verenica Štefanija (23) stradali su u nedelju nakon što je automobil, u kojem su bili sa još troje prijatelja, sleteo u provaliju u južnim Karpatima u Rumuniji.

Njihov prijatelj Kostin jedini je preživeo nesreću i 10 sati je ležao kraj njihovih beživotnih tela, dok pomoć nije stigla. Osim para, poginuli su i Aleksandra i Teodor.

Stefan, koji je sa verenicom i prijateljima kampovao u planinama, prošle nedelje je kupio nov automobil. U subotu su se dogovorili da u nedelju pre zore krenu ka vrhu u planinama Jezer-Papuša kako bi gledali izlazak sunca.

Nažalost, njihov put do vrha završio se tragično. Prilikom uspona Stefan je izgubio kontrolu nad volanom i proklizao u provaliju duboku 300 metara. Stefan, Štefanija i dvoje njegovih prijatelja ostalo je na mestu mrtvo. Jedini koji je preživeo, bio je Kostin, koji je sedeo iza Stefana. On je navodno, uspeo da otvori vrata i izađe, a potom je satima dozivao pomoć.

Njegove krike čula su dvojica muškaraca koji su krenuli da beru pečurke u šumi i odjurili su po pomoć.

Veruje se da je Stefan vozio velikom brzinom po veoma uskoj stazi, kojom se kreću samo pešaci. Sumnja se da je u jednom momentu dao jači gas. Automobil se nakon toga survao u provaliju.

Svi koji su poznavali stradale kažu da su bili divni mladi ljudi. Stefan je živeo u Brašovu, jer je Štefanija tamo studirala.

"Divna deca, deca koja su se volela, bili su prijatelji, bili su verenici, trebalo je da se venčaju. Otišli su dan ranije, bili su tamo u šatorima, ujutro je druga grupa otišla kući, a oni su krenuli da gledaju izlazak sunca. U šoku smo", rekao je Marijan Toader, predsednik opštine Lerešt odakle je Stefan.

Nesreća se dogodila nešto pre 6 sati ujutru, a Kostina su izvukli iz provalije tek oko 16 časova. U nesreći je zadobio višestruke prelome i sinoć je operisan.

"Rekla sam mu: 'rodio si se drugi put'", navodi doktorka koja je učestvovala u akciji spasavanja.

Iz bolnice su saopštili da je Kostin u stabilnom, ali i dalje veoma teškom stanju.

„Pitao sam preživelog i on mi je rekao da je vozač pokušao da vidi snagu automobila, izgubio kontrolu nad volanom i sleteo u jarugu“, rekao je Kristijan Toma, iz Gorske službe spasavanja Ardžeš.