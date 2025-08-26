Slušaj vest

Predsednik Kirgistana Sadri Žaparov i premijer Pakistana Muhammad Šabaz Šarif uputili su čestitke skupu, poželevši događaju pun uspeh.

Događaju je prisustvovalo više od 100 gostiju iz političkih, kulturnih i medijskih sektora zemalja ŠOS-a, koji su svedočili objavljivanju više rezultata humanitarne razmene zemalja pomenute organizacije.

Zamenik načelnika Odeljenja za publicitet Centralnog komiteta KP Kine i predsednik Kinske medijske grupe, Šen Hajsijung, rekao je da je ŠOS, kao najveća i najmnogoljudnija sveobuhvatna regionalna organizacija na svetu, sama po sebi živopisna slika civilizacije.

„Poslednjih godina, KMG je sarađivala sa partnerima u zemljama članica ŠOS-a, radeći na pokretanju mehanizama saradnje kao što je Platforma za medijsku razmenu Kina – ŠOS, kao i organizovanju niza događaja posvećenih kulturnim i međuljudskim razmenama“, podsetio je Šen.

Foto: Kineska medijska grupa

„U današnjem svetu koji i te kako nije miran, imamo odgovornost i obavezu da pričamo živopisnu priču o inovacijama i razvoju, kao i da prenesemo glas saradnje u kojoj svi dobijaju. Budimo oni koji šire „šangajski duh" i promovišimo harmoniju i suživot ljudske civilizacije. Budimo ljudi od akcije, produbimo saradnju i gradimo mostove i veze koje povezuju sve lepote. Budimo posvećeni izgradnji zajednice sa zajedničkom budućnošću čovečanstva i radimo zajedno na stvaranju bolje budućnosti za miran razvoj čovečanstva“, naglasio je Šen.

Nurlan Jermekbajev, generalni sekretar ŠOS-a, izjavio je da, kao najveća međuregionalna globalna organizacija, ŠOS uvek stavlja humanitarnu saradnju na prioritetno mesto, sa ciljem promovisanja povezanosti među narodima, jačanja poverenja i uzajamnog razumevanja, te negovanja ideja mira i dobrosusedstva.

Kroz ovu humanitarnu razmenu, Sekretarijat ŠOS-a potpisaće dokument o saradnji sa KMG-om i objaviti inicijativu za uspostavljanje stalne, institucionalizovane saradnje, podstičući multilateralnu i raznovrsnu medijsku razmenu, te zajednički promovišući „šangajski duh“.