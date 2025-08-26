Slušaj vest

Australijska policija je potvrdila da je u toku "još uvek aktivan incident" nakon pucnjave na imanju u gradiću Porepunka, oko 300 kilometara severoistočno od Melburna.

BBC prenosi da je policija savezne države Viktorija saopštila da će pružiti više informacija "kada to bude operativno bezbedno".

Navodi se da vlasti nisu ponudile nikakve informacije o tome šta se dogodilo na imanju u ruralnom delu Australije, gde je primećeno veliko prisustvo policije, uključujući najmanje jedno oklopno vozilo i helikopter.

Lokalni mediji, pozivajući se na policijske izvore, objavili su da su dva policajca ubijena, a jedan je povređen.

List Ejdž iz Melburna objavio je na svom sajtu da su policajci došli na imanje kako bi uhapsili muškarca osumjičenog za s***ualne prestupe, kao i da je nakon zločina pobegao sa porodicom i svojom decom.

Nekoliko medija je objavilo da ih je osumnjičeni napao iz zasede, ubio policajce i uzeo njihove pištolje, da bi zatim pobegao s imanja, a potera za njim i dalje traje.

Okružne upravne zgrade zatvorene, a lokalna osnovna škola je takođe blokirana.