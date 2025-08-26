Slušaj vest

Bivša kancelarka Angela Merkel i deset godina nakon što je rekla „Uspećemo“ odlučivši se za prijem izbeglica i dalje brani tu odluku i kritikuje današnjeg kancelara Fridriha Merca.

- Mora se uspeti u skladu sa ljudskim dostojanstvom. Za mene je pristup problemu važan - kaže Merkel u razgovoru za nemački javni servis.

Dojče vele (DW) ocenjuje da to zvuči kao poruka bivše kancelarke u vezi s izbegličkom politikom današnjeg kancelara i demohrišćanskog kolege Merca.

Merkel kaže da su za nju humanost i dostojanstvo bili i ostali glavna merila izbegličke politike.

Prošlo je gotovo deset godina otkako je tadašnja kancelarka Merkel izgovorila legendarne reči „Uspećemo“.

Onda je usledilo „otvaranje granica“ za stotine hiljada izbeglica koje su išle Balkanskom rutom.

Prošlo je deset godina u kojima se mnogo toga dogodilo i u kojima je Hrišćansko-demokratska unija (CDU) načinila raskida sa politikom Angele Merkel prema izbeglicama.

Ogromni izazovi

- Gledam na to kao na posebnu odluku s kojom sam se suočila. Ali takođe sam se poslednjih godina više puta začudila koliko sam zbog tih reči često kritikovana. One nije trebalo da izraze ništa drugo nego da se suočavamo s ogromnim zadatkom - navodi Merkel u razgovoru za dokumentarac ARD.

Posledice njene odluke postavile su Nemačku pred ogromne izazove: više od milion zahteva za azil u 2015 i 2016. godini, pretrpani smeštaji za izbeglice, škole i vrtići, kao i nedostatak stambenog prostora.

Zatim doček nove 2016. godine kada su na stotine žena bile seksualno uznemiravane ili opljačkane na trgu ispred katedrale u Kelnu.

Sve je to dovelo do polarizacije političkog raspoloženja u zemlji i ponovnog uspona Alternative za Nemačku (AfD), koja je osnovana 2010. kao stranka protivnika evra i zapravo je u vreme odluke Merkel da primi izbeglice popularnost te stranke bila u silaznoj putanji.

Jaka kultura dobrodošlice

- Naravno, moja je odluka navela ljude da se pridruže AfD. I to je sigurno ojačalo AfD - kaže Merkel danas.

Ali je li to, pita se ona, razlog da ne učini nešto što je smatrala ispravnim, važnim i humanim?

Merkel u tom kontekstu ukazuje na jaku kulturu dobrodošlice koja je postojala i u Nemačkoj.

Ljudi koji nisu hteli "da izdamо svoje vrednosti u vezi s ljudskim dostojanstvom", koji su rado pomogli, kako kaže.

- Sa umerenošću shvatiti brige svih u zemlji – to je bio moj posao. I tu je i AfD odigrao ulogu, ali i drugi - kaže Merkel.

Merc proglašava „zaokret“

Ali, unutar njene stranke CDU podrška je brzo opadala – delom zbog pada podrške samoj partiji u anketama.

- Pa, nije bila tajna da su postojala neslaganja unutar CDU i CSU od septembra 2015. Sveukupno, ne mislim da je to bilo korisno u rešavanju pitanja kako se nositi s ovim izazovom - smatra Merkel.

Spor je rešen otkako je Fridrih Merc izabran za predsednika CDU 2022. godine.

Od tada je došao kraj modelu izbegličke politike Merkel i Merc je proglasio "zaokret".

A Merkel? Ona ostaje verna sebi. To je verovatno jedan od razloga zašto se u junu sastala s izbeglicama u razgovoru koji je dokumentovao WDR.

Tokom tog razgovora kritikovala je odluku da se izbeglica vraćaju sa granica.

Evropa i politika prema izbeglicama

Čak i sada, ovo je za nju glavna tačka neslaganja u politici prema izbeglicama.

- Od početka sam govorila da ćemo ovo pitanje rešiti na pozitivan način za Evropu i Evropsku uniju samo ako o tome razmišljamo zajedno na evropskom nivou, iako je to užasno teško jer, naravno, svaka članica misli da bi možda druga mogla učiniti malo više. Ali to je jednostavno državničko umeće ili diplomatska umetnost - kaže ona.

DW navodi da, u svakom slučaju, Merkel nije uspela da ujedini Evropu oko politike prema izbeglicama tokom mandata kancelarke.

Upravo suprotno, ona je postajala sve izolovanija među ostalim šefovima vlada.

Napadi koje su počinile izbeglice poslednjih godina verovatno su doprineli da sve veći broj ljudi u anketama traži oštriju politiku prema izbeglicama.

U nekim anketama to je više od dve trećine ljudi.

Merc daje lošu ocenu Merkel

Kancelar Merc nedavno je na konferenciji za novinare dao lošu ocenu svojoj prethodnici iz CDU kada su ga pitali jesmo li "zapravo uspeli".

- Danas znamo da očigledno nismo uspeli u oblasti na koju je tada mislila. I kada je reč o integraciji, dodao je Merc, brojevi govore jasnim jezikom - - rekao je Merc.

Merkel stvari vidi nešto drugačije.