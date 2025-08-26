Slušaj vest

Sirijski predsednik Ahmed al Šara, bivši vođa džihadista u toj zemlji, saopštio je da je danas sa specijalnim američkim izaslanikom Tomasom Barakom razgovarao u Damasku o događajima u Siriji i regionu.

Barak je u nedelju imao sastanak sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, posvećen Siriji i Libanu.

Screenshot 2025-07-05 114759 copy.jpg
Ahmed al Šara Foto: Shutterstock, Printskrin

Sirijske i izraelske vlasti, uz posredovanje SAD, vode razgovore o smirivanju sukoba na jugu Sirije, navodi Rojters.

Ranije fotografije vođe sirijskih džihadista Foto: Balkis Press/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Balkis Press/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Damask je danas saopštio da je, uprkos razgovorima, Izrael poslao 60 vojnika radi preuzimanja kontrole na teritoriji Sirije, na planini Harmon.

Izraelsko-sirijska granica Foto: ATEF SAFADI/EPA

Ocenjeno je da se radi o narušavanju suvereniteta Sirije i novoj pretnji za regionalnu bezbednost.

Benjamin Netanjahu Foto: EPA Menahem Kahana, AP Menahem Kahana, EPA Menahem Kahana Pool

Izraelska vojska je navela da se radi o rutinskoj aktivnosti na jugu Sirije, ali da je jedna osoba privedena radi ispitivanja, jer je postojala mogućnost da vojnici budu ugroženi.

(Kurir.rs/FoNet)

