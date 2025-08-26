AMERIKA MIRI SIRIJSKOG PREDSEDNIKA I NETANJAHUA Bivši vođa džihadista objavio da je razgovarao sa specijalnim izaslanikom SAD nakon što je Izrael poslao vojsku
Sirijski predsednik Ahmed al Šara, bivši vođa džihadista u toj zemlji, saopštio je da je danas sa specijalnim američkim izaslanikom Tomasom Barakom razgovarao u Damasku o događajima u Siriji i regionu.
Barak je u nedelju imao sastanak sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, posvećen Siriji i Libanu.
Sirijske i izraelske vlasti, uz posredovanje SAD, vode razgovore o smirivanju sukoba na jugu Sirije, navodi Rojters.
Damask je danas saopštio da je, uprkos razgovorima, Izrael poslao 60 vojnika radi preuzimanja kontrole na teritoriji Sirije, na planini Harmon.
Ocenjeno je da se radi o narušavanju suvereniteta Sirije i novoj pretnji za regionalnu bezbednost.
Izraelska vojska je navela da se radi o rutinskoj aktivnosti na jugu Sirije, ali da je jedna osoba privedena radi ispitivanja, jer je postojala mogućnost da vojnici budu ugroženi.
(Kurir.rs/FoNet)