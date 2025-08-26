TRAMP: RUSIJA VOLJNA DA NE ŠIRI NUKLEARNI ARSENAL! Prvi put otkrio da je o tome razgovarao s Putinom na Aljasci, "misli da će i Kina biti voljna", Kremlj ćuti
Američki predsednik Donald Tramp otkrio je da je tokom samita na Aljasci sredinom meseca, posvećenom pre svega ratu u Ukrajini, razgovarao i o nuklearnom razoružanju sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom.
Kijev prenosi da je Tramp to sinoć kazao novinarima u Beloj kući.
- Mislim da je denuklearizacija veoma velika igra, ali Rusija je voljna da to uradi i mislim da će Kina biti voljna da to uradi. Ne smemo dozvoliti da se nuklearno oružje širi. Moramo da zaustavimo nuklearno naoružanje - dodao je Tramp, ne otkrivajući detalje razgovora sa Putinom.
Kremlj nije komentarisao Trampovu izjavu.
Prema izveštaju Federacije američkih naučnika (FAS), Rusija je zaključno sa martom 2024. imala ukupno 5.580 nuklearnih bojevih glava, uključujući oko 1.200 koje čekaju demontažu, što je najviše od bilo koje druge zemlje u svetu.
Ruski nuklearni arsenal uključuje taktičko oružje za upotrebu u direktnom sukobu na bojnom polju i strateško oružje koje može da dosegne do Amerike.
Kijevski medij podseća da je Moskva više puta izricala nuklearne pretnje Ukrajini i Zapadu od pokretanja opšte invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine.
Iako se te pretnje nisu materijalizovale, zabrinutost zbog ruskih vojnih ambicija van Ukrajine i dalje postoji.
Do danas pregovori o kontroli nuklearnog naoružanja između Moskve i Vašingtona nisu postigli napredak.
Nekoliko nedelja pre sastanka Trampa i Putina na Aljasci 15. avgusta, američki predsednik je naredio da se dve američke podmornice na nuklearni pogon premeste u "odgovarajuće regione" kao odgovor na zapaljivu retoriku bivšeg ruskog predsednika Dmitrija Medvedeva.
Medvedev je rekao da bi povećano učešće Vašingtona u okončanju ruskog rata protiv Ukrajine moglo da približi SAD i Moskvu direktnom sukobu.
On je više puta pretio nuklearnom eskalacijom i širio propagandu Kremlja prikazujući Rusiju kao žrtvu zapadne agresije.
Tramp je optužio Medvedeva da je "ušao na veoma opasnu teritoriju", nazivajući ga "propalim bivšim predsednikom" i upozoravajući ga da "pazi šta priča".
(Kurir.rs/The Kyiv Independent/Preveo i priredio: N. V.)