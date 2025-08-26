Slušaj vest

Irina Zarucka je zadobila višestruke ubodne rane i preminula na stanici u Saut Endu, u gradu Šarlot, neposredno pre 22 časa u petak, saopštila je policijska uprava Šarlot-Meklenburg u subotu.

Zarucka je "nedavno stigla u Sjedinjene Države, tražeći sigurnost od rata i nadajući se novom početku".

- Tragično, njen život je prekinut prerano... Ovo je nenadoknadiv gubitak za njenu porodicu - navodi se na Gofundme stranici na kojoj se prikuplja novac za njenu porodicu..

sds.JPG
Irina Zarucka Foto: Gofundme

Policija još uvek nije utvrdila da li se ubistvo dogodilo u vozu, na peronu ili u blizini.

Dekarlos Braun mlađi (34) identifikovan je kao osumnjičeni i prevezen u lokalnu bolnicu sa povredama koje nisu opasne po život u petak uveče. On je uhapšen i optužen za ubistvo prvog stepena, saopštila je policija.

Braun je hapšen više puta od 2011. godine zbog krađe, oružane pljačke i pretnji.

On je beskućnik i odslužio je pet godina zatvora zbog oružane pljačke.

Dekarlos Braun beskućnik.JPG
Dekarlos Braun Foto: Charlotte Police

Braun je tokom posete policijskom psihologu rekao da veruje da mu je neko dao "veštački" materijal koji je kontrolisao kada jede, hoda i govori, navodi se u izjavi pod zakletvom koju su novine dobile.

- Braun je želeo da policajci istraže ovaj "veštački" materijal koji se nalazio u njegovom telu - navodilo se u izjavi do koje su došli novinari.

Policajci su potom obavestili Brauna da ima zdravstvenih problema i da ne mogu više ništa da urade da mu pomognu.

Postao je uznemiren njihovom reakcijom i pozvao je 911. Uhapšen je nakon što je spustio slušalicu, objavio je list.

(Kurir.rs/NY Post/Preneo: Đ. M.)

